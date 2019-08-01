с чего всё началось

Цена нефти Brent упала ниже отметки в 61 доллар впервые с 19 июня. Ее стоимость дешевеет на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении с 1 сентября пошлины в 10 процентов на товары из Китая на сумму 300 миллиардов долларов.

Нефть подешевела после заявления Трампа о торговле с Китаем

Футбол Соболев признан лучшим игроком июля в РПЛ, Карпин стал лучшим тренером Нападающий самарского футбольного клуба "Крылья Советов" Александр Соболев признан лучшим игроком июля в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщается на сайте РПЛ.

Происшествия СК возбудил первое уголовное дело по пожарам в Сибири Следователи в Красноярске возбудили уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК (халатность).

Кино Киану Ривз сыграет злодея во втором спин-оффе «Форсажа» Большим сюрпризом для фанатов франшизы стало то, что роль главного антагониста в новой части «Форсажа» достанется не кому-нибудь, а настоящему любимцу публики актеру Киану Ривзу.

Происшествия В Сургуте мужчина с ножом напал на полицейских В Сургуте злоумышленник с ножом убил полицейского, еще один ранен, сообщила пресс-служба управления МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре.

Политика Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы Отмечается, что власти США рассматривают возможность блокады Венесуэлы.

Происшествия Пилот рухнувшего в Калифорнии истребителя погиб Пилот палубного истребителя-бомбардировщика FA-18E, потерпевшего крушение в Калифорнии в среду 31 июля, погиб.

Музыка Канадка спаслась от пумы, включив песню Metallica Ди Галлант из Ванкувера спаслась от пумы, включив песню рок-группы Metallica Don’t Tread On Me, когда столкнулась с хищником во время прогулки с собакой, сообщает vicnews.com.

Политика Трамп оценил свой разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп дал комментарий насчет прошедшего 31 июля разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Политика МИД Ирана прокомментировал санкции США против Зарифа Санкции США против министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа не скажутся на его работе по защите национальных интересов Ирана, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД ИРИ.

Футбол Семак: Кузяев работает в общей группе перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев работает в общей группе перед матчем чемпионата России по футболу с "Краснодаром".

Общество Что изменится с 1 августа для работающих пенсионеров Впервые с 2016 года работающим пенсионерам проиндексируют размер пенсии.

Общество Финляндия объяснила ужесточение требований к визам для россиян Ранее в Министерстве иностранных дел Финляндии сообщалось, что с 1 сентября страна ужесточит требования к документам для получения шенгенской визы для россиян.

Космос Ученые: есть ли сообщения инопланетян в нашей ДНК Если инопланетяне оставили после себя какое-то скрытое, но дешифруемое доказательство своего существования, чтобы проверить наш интеллект и уровень научного прогресса, они могли бы оставить его в клетках нашего тела, в ДНК, окончательном строительном блоке жизни на Земле.

Политика Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.

Армия и оружие Мощь Риги удивит Москву, заявил латвийский генерал Латвийский военный заявил, что армия республики способна удивить Россию или любого другого противника в случае нападения на нее.

Финансы Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа В целом же с прошлого закрытия торгов евро к 21:30 подорожал на 60 коп.

Космос НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.

Политика Британские власти выделили еще $2,6 млрд на подготовку Brexit Дополнительно выделены $2,6 млрд на подготовку выхода Великобритании из Евросоюза, сообщило министерства финансов страны.