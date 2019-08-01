Энергетика

Нефть марки Brent подешевела на 6%РБК 13:48

Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. По состоянию на 20:39 мск баррель нефти этого сорта торговался на уровне $61,05.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть марки Brent подешевела на 6%

РБК13:48

Нефть сорта Brent подешевела почти на 6%

Росбалт14:14

Стоимость нефти марки Brent упала до $64,38 за баррель

Московский Комсомолец01:42

Рубль ускорил падение и теряет порядка 1% к доллару и евро на обвале нефти к $60

ПРАЙМ14:38

Цена нефти Brent опустилась ниже $64,4 за баррель

Интерфакс01:45

Рынок нефти в панике после объявления Трампа о пошлинах против Китая

REGNUM14:39

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:26
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 15:10, Ашберн
Здоровье

Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов

Обновлено в 08:51
Политика

ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет

Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Футбол

«Арсенал» проиграл «Нефтчи» и не попал в следующий раунд Лиги Европы

Тульский "Арсенал" проиграл азербайджанскому "Нефтчи" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 15:00
Здоровье

Медики рассказали о болезнях, при которых купание противопоказано

Главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин назвал болезни, при которых купание противопоказано.
Обновлено в 12:10
Здоровье

Минздрав подготовит рекомендации по вовлечению сотрудников в ЗОЖ

Минздрав подготовит для предприятий рекомендации по формированию здорового образа жизни сотрудников.
Обновлено в 15:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Армия и оружие

Сирийские власти согласились на перемирие в Идлибе

Власти Сирии согласились при выполнении нескольких условий на прекращение огня в провинции Идлиб, сообщил источник.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Суд арестовал нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Минобороны опробовало военный интернет

Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32
Футбол

Появилось видео избиения фанатов «Спартака» омоновцами

В сети появилось видео, на котором сотрудники полиции применяют силу в отношении болельщиков московского «Спартака» после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 13:09
Футбол

Сане согласился перейти в «Баварию» за 100 млн евро

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане согласовал с «Баварией» контракт на 5 лет.
Обновлено в 12:25
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Авто

АвтоВАЗ снова поднял цены на автомобили Lada

Обновлено в 03:17
Экономика

РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода).
Обновлено в 13:24
Политика

Трамп объявил о новых пошлинах на товары из Китая

"Торговые переговоры [с Китаем] продолжаются, и во время этих переговоров США начнут 1 сентября вводить небольшие дополнительные пошлины в размере 10% на оставшиеся товары и продукты, идущие в нашу страну из Китая, на сумму $300 млрд", - написал Трамп на своей странице в Twitter.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Каунаса

Ровно 75 лет назад Красная армия освободила от нацистских захватчиков второй по величине город Литвы - Каунас.
Обновлено в 05:45
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Общество

Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян

Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Экономика

Крупнейший производитель троллейбусов продлил простой на пятый месяц

Саратовское предприятие "Тролза", крупнейший производителей троллейбусов в России, продлил простой, начавшийся в середине марта, до 19 августа включительно.
Обновлено в 10:02
Политика

Кадыров резко отреагировал на совет Израиля не ездить в Чечню

Обновлено в 12:18
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Авто

Почти новый Lamborghini Miura 1969 года продадут на аукционе

В одном из гаражей на юге Германии нашли очередную автомобильную «капсулу времени» — редкий Lamborghini Miura 1969 года выпуска.
Обновлено в 11:43
Здоровье

Пять неэффективных лечебных процедур назвал доктор Мясников

Перцовые пластыри и банки Мясников считает бесполезными. Медицинскими процедурами не считает доктор грязелечение и водолечение.
Обновлено в 05:25
Наука

В Канаде палеонтологи нашли останки доисторического «Ктулху»

Палеонтологи из Канады рассказали о найденных останках необычного морского существа, напоминающего легендарного Ктулху из произведений Говарда Лавкрафта.
Обновлено вчера в 11:22
Политика

Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.
Обновлено в 10:33
Политика

Захарова назвала русофобией законопроект США о санкциях против СП-2

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что законопроект комитета американского сената о санкциях против проекта «Северного потока — 2» является новым витком русофобии.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие

Минобороны сообщило о тестировании спутника-инспектора

Российский спутник-инспектор провел орбитальное обслуживание военного спутника-регистратора. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:30
Политика

Названа причина лесных пожаров в Сибири

Обновлено в 02:50
Культура

BadComedian анонсировал кинопремию «Михалоскор»

Блогер BadComedian (Евгений Баженов) анонсировал кинопремию «Михалоскор», которая пройдет 15 февраля 2020 года.
Обновлено в 04:04
Наука

Найдена главная причина развития рака

Американские исследователи из Медицинского колледжа Бейлора обнаружили причину дисфункции гена, который не дает развиваться в организме злокачественным опухолям.
Обновлено в 07:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное