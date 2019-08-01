Энергетика
Нефть марки Brent подешевела на 6%РБК 13:48
Фьючерсы на североморскую нефть марки Brent со сроками поставок в октябре подешевели в ходе торговой сессии в четверг, 1 августа, почти на 6%. Об этом свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже. По состоянию на 20:39 мск баррель нефти этого сорта торговался на уровне $61,05.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 14:49, Ашберн
Футбол
Азамат Засеев покидает футбольный клуб «Уфа»
Азамат Засеев бился и боролся за цвета футбольного клуба «Уфа» в каждом матче и каждом эпизоде.
Обновлено в 13:48
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено в 12:49
Общество
В Москве согласовали 100-тысячный митинг за допуск независимых кандидатов
27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция в поддержку независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, которых Мосгоризбирком не стал регистрировать якобы из-за брака в подписях.
Обновлено в 14:43
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Футбол
Юрий Лодыгин продолжит карьеру в «Газиантепспоре»
На странице Transfer Merkezi в Twitter появилась информация о том, что бывший голкипер питерского «Зенита» Юрий Лодыгин подпишет контракт с турецким «Газиантепспором».
Обновлено в 11:21
Происшествия
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Обновлено в 13:40
Происшествия
СК предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках
Следственный комитет России предъявил обвинение Алексею Миняйло, второму фигуранту дела о массовых беспорядках на несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля, заявил РБК его адвокат Алан Гамазов.
Обновлено в 11:19
Армия и оружие
МИД России осудил создание в ООН комиссии по «инцидентам» в САР
Ранее Генсек ООН поручил начать расследование «серии инцидентов», произошедших на северо-западе Сирии после заключения между Россией и Турцией меморандума по идлибской зоне деэскалации.
Обновлено в 13:27
Кино
В Сети опубликовали сценарий финала «Игры престолов»
На сайте премии "Эмми", на которую сериал претендует сразу в нескольких номинациях, выложили текст сценария финальной серии.
Обновлено в 10:55
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ниже нормы средняя температура воздуха в августе ожидается в Приволжском федеральном округе.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
Меркурий избавится от ретроградности, что позволит удаче настигнуть Близнецов.
Обновлено вчера в 22:07
Армия и оружие
Немцы высказались против ядерного оружия США в Германии
Подавляющее большинство участников проведённого в Германии опроса высказались против присутствия в стране ядерного оружия США.
Обновлено в 11:57
Политика
Германия призвала Россию и США продлить СНВ-3
Россия и Соединенные Штаты должны поддержать продление Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено в 06:15
Политика
ЕК предложила России и Украине заключить газовый контракт на 10 лет
Еврокомиссия (ЕК) предложила России и Украине заключить транзитный газовый контракт на 10 лет с начала 2020 года.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская назовет будущего ребенка Арменом
Экс-супруга Джигарханяна заявила, что назовет будущего ребенка Арменом.
Обновлено в 13:03
Кино
Ефремов записал видеообращение к главе МВД
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к министру внутренних дел Российской Федерации Владимиру Колокольцеву после ареста актера Дмитрия Смолева, изображающего пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 14:34
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Госкопорация «Роскосмос» опубликовала на своей странице в Twitter спутниковый снимок пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Samsung выпускает смартфон Galaxy Active повышенной прочности
Samsung собирается выпустить новый смартфон Galaxy Active с корпусом повышенной прочности.
Обновлено в 11:51
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Анджелины Джоли захотела переехать к Брэду Питту
В семье голливудской актрисы Анджелины Джоли разразился новый скандал: 13-летняя дочь звезды Шайло Нувель Джоли-Питт собирается переехать жить к отцу.
Обновлено в 13:17
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Футбол
Габигол о продолжении карьеры: «Мое будущее не зависит от меня»
Полузащитник «Интера» Габриэл Барбоза, выступающий на правах аренды за «Фламенго», прокомментировал ситуацию с продолжением карьеры.
Обновлено в 13:20
Политика
Минобороны в полтора раза поднимает оклады контрактникам
Минобороны в полтора раза поднимает оклады нескольким категорий контрактников. Надбавка будет положена с 1 сентября.
Обновлено в 09:45
Кино
Леонардо Ди Каприо и Брэд Питт поборются за «Оскар»
Американских актеров Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта могут выдвинуть на кинопремию «Оскар» за роли в фильме «Однажды в Голливуде» режиссера Квентина Тарантино, сообщает Variety со ссылкой на киноэкспертов.
Обновлено в 10:40
Политика
Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено в 11:22
Футбол
Малком вылетел в Санкт-Петербург для подписания контракта с «Зенитом»
Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Малком отправился в Санкт-Петербург для подписания соглашения с "Зенитом".
Обновлено в 10:42
Происшествия
На Урале перевернулась лодка с тремя детьми
Обновлено в 01:47
Технологии
Количество абонентов спутникового ТВ от МТС выросло в полтора раза
Спутниковое ТВ МТС обеспечивает вещание в 83 регионах РФ (за исключением Камчатки и Чукотки).
Обновлено в 10:58