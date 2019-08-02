с чего всё началось

Курс евро тоже сильно поднимался и достигал отметки 72,13 руб. По последним данным, курс единой европейской валюты вырос почти на 1,5 рубля. На рост валюты, в частности, повлияло решение президента США Дональда Трампа. Он заявил о вводе с 1 сентября новых пошлин на товары из Китая.

Доллар и евро резко подскочили после заявления Трампа

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