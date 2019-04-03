Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в СШАПРАЙМ 11:37

Мировые цены на нефть в среду вечером перешли к снижению, Brent опустилась до 69 долларов за баррель после выхода данных о значительном росте запасов этого сырья в США за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Нефть марки Brent подешевела до $69 на данных о росте запасов в США

Гаджеты Apple обвиняют в скрытии дефекта аккумулятора в Apple Watch Адвокат Priano-Keyser утверждает, что все часы Apple, вплоть до моделей Series 4 включительно, подвержены дефектам, которые приводят к разбуханию литий-ионной батареи, в следствии чего экран «трескается, разбивается или отсоединяется от корпуса» часов.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Опубликовано видео задержания мэра Евпатории Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.

Происшествия Ужахов объяснил решение суда о штрафе в 150 тысяч Суд назначил штраф в 150 тысяч по делу об участии в акции протеста из-за повторного административного наказания, отметил председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов, заявив о намерении обжаловать данное решение.

Культура Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.

Энергетика Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.

Политика МИД ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.

Экономика Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.

Политика В окружении Порошенко отказали Зеленскому в дебатах на стадионе Сегодня Владимир Зеленский записал видеообращение с предложением провести предвыборные дебаты на самом большом стадионе Киева — спорткомплексе «Олимпийский».

Происшествия Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета Прокуратура немецкого города Дармштадта опубликовала первые результаты вскрытия тел жертв крушения бизнес-джета, в котором погибли совладелица авиакомпании S7 Наталия Филева, ее отец и перевозивший их летчик.

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Авто Renault Arkana представят в Москве 11 апреля Машина допущена к серийному производству. Презентация нового автомобиля должна пройти в Москве 11 апреля.

Наука Найдена новая функция белков ядерной ламины Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.

Политика МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.

Экономика Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.

Футбол Урал — Арсенал (Тула) 1:0 Система видеопомощи арбитрам (VAR) в среду была впервые применена в турнирах под эгидой Российского футбольного союза (РФС).

Политика На Украине завод изменил название хлеба в рамках декоммунизации Николаевский хлебзавод на Украине изменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий" в рамках декоммунизации, сообщает местное издание "Новости-N" со ссылкой на хлебзавод.

Авто В России открылся первый завод Mercedes-Benz К чести немецкого концерна, завод построили относительно быстро: первый камень в основание будущего предприятия, расположенного в индустриальном парке "Есипово", заложили менее двух лет назад.

Общество Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах России Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Как многодетная мать терроризировала Омск Омская активистка и многодетная мать Вера Бегун, ранее прославившаяся своим конфликтом с городской администрацией, стала фигуранткой 18 уголовных дел.

Политика Конституционный суд не стал вмешиваться в пенсионную реформу Конституционный суд в определении отвечает, что решение о пенсионном возрасте было экспертно-аналитически проработано, хотя мнения о его целесообразности и последствиях остаются различными.

Происшествия В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро 3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.