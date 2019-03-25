Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррельМосковский Комсомолец 01:48
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,55%, достигнув $66,66 за баррель.
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Общество
Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья
Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено в 20:51
Недвижимость
Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки
Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви
Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Общество
Москвичи начали покидать город
На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Игры
«Огненный шторм»: в Battlefield V появился режим Battle Royale
Обновлено в 09:50
Политика
СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле
«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество
Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта
Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика
Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика
В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине
На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Политика
Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit
Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Происшествия
В прокуратуре прокомментировали передачу дела Кокорина и Мамаева в суд
Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова прокомментировала информацию о передаче в суд уголовного дела в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников.
Обновлено в 05:12
Политика
В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники
Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Наука
Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность
Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Политика
Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие
В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии
Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.
Обновлено в 16:58
Происшествия
В Махачкале загорелся центральный рынок
На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Политика
Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины
Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка
Обновлено в 09:04
Армия и оружие
Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»
Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Авто
Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит
В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.
Обновлено в 07:38
Хоккей
«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка
Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено в 21:45
Авто
Geely представила первый кроссовер на платформе Volvo
Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 10:20
Общество
Росприроднадзор: ситуация с заводом на Байкале прояснится в апреле
Ситуация со строительством завода по розливу воды на Байкале, приостановленным из-за нарушений, должна проясниться в следующем месяце, заявила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:29
Экономика
В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России
Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие
США успешно испытали две противоракеты
Обновлено в 19:44
Культура
Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях
Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29