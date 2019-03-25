Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррельМосковский Комсомолец 01:48

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,55%, достигнув $66,66 за баррель.
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Тренд на рост нефтяных котировок сохраняется

News.ru06:56

Нефть Brent торгуется ниже $67 за баррель

REGNUM10:35

Стоимость нефти Brent снижается, но остается выше $66 за баррель

Росбалт09:05

Сейчас более сильным является риск снижения цены на нефть - Альфа-банк

Финмаркет12:58

Нефть подешевела на опасениях замедления роста мировой экономики

Взгляд.ру01:41

Нефть Brent подешевела до $66,35 за баррель из-за опасений торможения экономики

Интерфакс01:19

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:11
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 22:01, Ашберн
Общество

Правительство выделило средства на расселение аварийного жилья

Как ранее сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров заявил в середине февраля, что на расселение аварийного жилья в 2019 году выделяется 35,4 млрд рублей.
Обновлено в 20:51
Недвижимость

Названы регионы-лидеры по доступности ипотеки

Северные регионы в лидерах Лидером рейтинга по доступности ипотеки стал Ямало-Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

Экс-сотрудник СБУ рассказал, кто стоит за убийством Моторолы и Гиви

Позднее в министерстве госбезопасности ДНР заявили, что заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров.
Обновлено в 07:56
Общество

Москвичи начали покидать город

На долю москвичей, уезжающих из города на время или навсегда, приходится 32 процента всех выставленных в аренду квартир столицы.
Обновлено в 18:28
Игры

«Огненный шторм»: в Battlefield V появился режим Battle Royale

Обновлено в 09:50
Политика

СМИ узнали об обвинении США в адрес России из-за военных в Венесуэле

«США осуждают развертывание Россией военных самолетов и личного состава в Каракасе, что противоречит как призывам [президента Венесуэлы] Николаса Мадуро, так и призывам России к невмешательству в дела Венесуэлы и является безрассудной эскалацией ситуации», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 18:24
Общество

Авиакомпании Nordwind ограничили сертификат эксплуатанта

Nordwind сможет продолжить полеты с учетом нового ограничения, сообщает телеканал "Россия 24".
Обновлено в 17:31
Шоу-бизнес

Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой

Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Политика

Россиянам могут разрешить въезжать в Турцию по внутренним паспортам

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу намерен обсудить с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым возможность разрешить российским гражданам въезжать в страну по внутренним паспортам, сообщает Milliyet.
Обновлено в 07:28
Музыка

В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта

Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика

В Раде увидели в России решение экономических проблем на Украине

На прошлой неделе кандидат в президенты Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко заявил на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в Москве, что готов предложить варианты продления транзитного контракта по газу с Россией.
Обновлено в 16:09
Политика

Британские депутаты проголосовали за ведущую роль парламента в Brexit

Большинство депутатов британского парламента проголосовали за предоставление им права проголосовать 27 марта по различным вариантам выхода Великобритании из состава ЕС, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 20:03
Происшествия

В прокуратуре прокомментировали передачу дела Кокорина и Мамаева в суд

Представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова прокомментировала информацию о передаче в суд уголовного дела в отношении форварда «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, а также их соучастников.
Обновлено в 05:12
Политика

В Росгидромете пожаловались на метеорологические спутники

Глава Росгидромета Максим Яковенко в интервью РИА Новости пожаловался на качество информации, получаемой с метеорологических спутников.
Обновлено в 21:23
Наука

Ученые: грибы помогают улучшить память и внимательность

Ученые сделали вывод, что и полтарелки грибов снижают риск развития болезней, ухудшающих память и концентрацию внимания.
Обновлено 23 марта в 15:26
Политика

Врио главы Забайкалья освободил от должностей двух министров

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов освободил во вторник от занимаемых должностей глав региональных минприроды и минсоцзащиты, сообщила пресс-служба главы края.
Обновлено в 20:59
Армия и оружие

В США не смогли назвать сроки вывода своих войск из Сирии

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее выступил с заявлением, в котором сообщил о победе над ИГ и предстоящим выводом американских войск с территории Сирии.
Обновлено в 16:58
Происшествия

В Махачкале загорелся центральный рынок

На Центральном рынке Махачкалы произошел пожар, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 25 марта.
Обновлено в 15:46
Политика

Центробанк проверит, как в России выполняются санкции против граждан и компаний Украины

Россия ввела санкции против Украины 1 ноября прошлого года.
Обновлено в 21:25
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска победила домохозяйка

Обновлено в 09:04
Авто

Toyota и Lamborghini предъявили претензии к российскому бренду Aurus

Обновлено в 19:34
Армия и оружие

Порошенко сообщил о передаче войскам «смертоносного оружия»

Президент Украины Петр Порошенко ждет от украинских военных умелого использования "смертоносного оружия", часть которого он передал в войска, дислоцированные в Хмельницкой области.
Обновлено в 04:10
Авто

Каждый второй автомобиль Ford в 2018 году был продан в кредит

В 2018 году в кредит было реализовано около 15 тыс. автомобилей, из них по фирменной программе Ford Credit – более 11 тыс. машин.
Обновлено в 07:38
Хоккей

«Флорида» проиграла «Торонто», Дадонов набрал два очка

Форвард «Флориды» Евгений Дадонов стал автором двух результативных передач. Российский хоккеист в 76 матчах набрал 63 (25+38) очка.
Обновлено в 21:45
Авто

Geely представила первый кроссовер на платформе Volvo

Компания Geely официально представила серийную версию нового купе-кроссовера FY11 (Xingyue).
Обновлено в 10:20
Общество

Росприроднадзор: ситуация с заводом на Байкале прояснится в апреле

Ситуация со строительством завода по розливу воды на Байкале, приостановленным из-за нарушений, должна проясниться в следующем месяце, заявила в интервью ТАСС глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
Обновлено в 03:29
Музыка

Сергей Шнуров рассказал, чем займется после роспуска «Ленинграда»

Обновлено в 06:12
Экономика

В правительстве нашли способ ускорить рост экономики России

Заместитель руководителя аппарата правительства России Юрий Любимов считает, что российская экономика могла бы расти так же быстро, как и в самых динамичных странах мира, если бы в стране существовала эффективная система надзора и контроля.
Обновлено в 21:54
Армия и оружие

США успешно испытали две противоракеты

Обновлено в 19:44
Культура

Дима Билан получил звание заслуженного артиста на костылях

Российский певец Дима Билан, удостоенный звания «Заслуженный артист Российской Федерации», вышел на сцену за своей наградой на костылях.
Обновлено в 19:29
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