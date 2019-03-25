Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррельМосковский Комсомолец 01:48

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае понизились на 0,55%, достигнув $66,66 за баррель.

Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррель

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