Энергетика

Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:48

Цены на нефть падают, согласно данным торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 0,73%. Теперь они составляют $58,61 за баррель.
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