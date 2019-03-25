Энергетика
Нефть марки Brent подешевела до $66,66 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:48
Цены на нефть падают, согласно данным торгов. Майские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 0,73%. Теперь они составляют $58,61 за баррель.
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Происшествия
Абызов отказался признать свою вину
Обновлено в 15:50
Политика
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Обращение советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона к России по вопросу поддержки жителей Венесуэлы прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Авто
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На сайте Росстандарта появилась информация о начале отзывной кампании, которая затронет 19 218 автомобилей Renault Dokker и Duster.
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Единоборства
Конор Макгрегор заявил, что завершает свою карьеру в ММА
Ирландский боец Конор Макгрегор заявил о том, что он завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 03:21
Футбол
Люксембург обжалует результат матча с Украиной из-за Мораеса
Президент Федерации футбола Люксембурга Поль Филипп планирует опротестовать результат игры отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной, передает "Советский спорт".
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Космос
NASA сообщило о проблемах с аккумуляторной батареей на МКС
Обновлено в 17:22
Экономика
Медведев поручил решить вопрос о наказании за съемку в кинотеатрах
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкультуры до 15 апреля решить вопрос с введением административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 07:24
Происшествия
Boeing 737 MAX экстренно приземлился в США из-за проблем с двигателем
В США в аэропорту Орландо экстренно приземлился лайнер Boeing 737 MAX.
Обновлено в 17:16
Наука
Ученые: Работа в ночную смену повышает риск выкидыша
Ученые из Копенгагена выяснили, что работа в ночную смену может повысить риск выкидыша.
Обновлено в 06:22
Политика
Европарламент одобрил ужесточение требований авторского права в сети
Европарламент одобрил поправки к закону о защите авторских прав, ограничивающие использование оригинальных материалов в сети.
Обновлено в 11:47
Общество
Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД
Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.
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Театры
Артисты Мариинки исполнят в «Зарядье» оперу Вагнера
Четвертого апреля в московском парке «Зарядье» покажут оперу «Парсифаль» Рихарда Вагнера в постановка Мариинского театра.
Обновлено в 03:08
Политика
Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку
Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.
Обновлено в 17:14
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений
Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.
Обновлено в 14:20
Общество
В Башкирии врачей роддома насмешил отчет директора о зарплатах
Врачи из роддома в Салавате рассмеялись, когда главврач озвучила размер их зарплат.
Обновлено в 15:50
Музыка
Недопущенная Киевом на «Евровидение» Maruv уехала в Россию
Обновлено в 12:01
Политика
Японских школьников научат считать Курилы своей территорией
Обновлено в 07:43
Футбол
Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче
Обновлено в 16:59
Происшествия
Суд продлил арест Арашукова до 30 июня
Обновлено в 11:31
Шоу-бизнес
Марина Зудина хочет вернуть пропавшие миллионы Олега Табакова
Вдова Табакова пытается вернуть миллионы мужа, заручившись поддержкой СК и прокуратуры.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие
Россия поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С
Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Михаил Петухов заявил, что Москва поставила во Вьетнам 64 танка Т-90С.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия
Эвелина Бледанс впала в депрессию накануне своего 50-летия Совсем скоро артистка отметит юбилей.
Обновлено в 06:47
Кино
Ушел из жизни актер фильма «Формула любви» Нодар Мгалоблишвили
Обновлено в 17:37
Музыка
Шнуров назвал причину роспуска группы «Ленинград»
Обновлено в 07:31
Происшествия
США отрицают отношение к атаке на посольство КНДР в Испании
Группа из десяти человек, напавшая на посольство КНДР в Мадриде 22 февраля, действовала по собственной инициативе, после нападения ее лидер отправился в США, где связался с ФБР и рассказал о нападении, говорится в сообщении Национального суда Испании.
Обновлено в 15:11
Наука
Новое устройство виртуальной реальности позволит взглянуть на мир глазами небольшого примата из Юго-Восточной Азии
Обновлено в 11:36
Общество
Турист подвесил в аэропорту гамак и уснул
В международном аэропорту в США турист решил отдохнуть и подвесил гамак под потолком в зоне вылета, сообщает Fox News.
Обновлено в 16:30
Политика
Reuters: Тереза Мэй может назвать дату своей отставки 27 марта
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может назвать дату своей отставки в среду, 27 марта.
Обновлено в 07:43