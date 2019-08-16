Энергетика
Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%Коммерсантъ 14 августа в 14:35
Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже упала более чем на 5% из-за неожиданного роста запасов сырья в США. По состоянию на 20:19 мск цена на октябрьские фьючерсы рухнула до $58,23 за баррель. К 21:13 Brent отыграла падение, поднявшись до $58,93 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:57, Ашберн
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Обновлено вчера в 07:40
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