Энергетика

Нефть марки Brent подешевела более чем на 5%Коммерсантъ 14 августа в 14:35

Цена на нефть марки Brent на Интерконтинентальной бирже упала более чем на 5% из-за неожиданного роста запасов сырья в США. По состоянию на 20:19 мск цена на октябрьские фьючерсы рухнула до $58,23 за баррель. К 21:13 Brent отыграла падение, поднявшись до $58,93 за баррель.
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