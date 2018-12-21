Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 54 долларов за баррель первые с сентября 2017 года. Ее стоимость равна 53,93 доллара – на 0,77% ниже предыдущего показателя на лондонской бирже ICE. Такая тенденция прослеживается не только с указанным брендом.

Стоимость нефти Brent упала ниже $54 за баррель впервые за год

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