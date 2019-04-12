Энергетика

Нефть идет на рекорд — к $80 за баррельREGNUM 09:02

В рамках ОПЕК+ добыча нефти сократилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь, участники картеля должны встретиться в июне для обсуждения перспектив продления сделки.
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Нефть завершает неделю ростом на фоне падения добычи ОПЕК

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Нефть идет на рекорд — к $80 за баррель

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Цены на нефть снижаются после обновления рекордов накануне

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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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Канал 1+1 подаст в суд на президента Украины Петра Порошенко, без предупреждения появившегося в студии.
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Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
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Умер лидер группы «Соломенные еноты» Борис Усов

Умер солист российской панк-рок-группы «Соломенные еноты» Борис Усов. Об этом сообщил журналист Максим Семеляк в своем фейсбуке.
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В Хакасии пожизненно осужден таксист-маньяк

Сообщается, что мужчина совершил 15 тяжких и особо тяжких преступлений, сопряженных с изнасилованием. В частности, он убил четыре женщины.
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Появились первые кадры новых «Ангелов Чарли»

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Путин поручил найти деньги на продление программы развития Крыма

Президент России Владимир Путин поручил правительству найти средства для продления федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию Крыма и Севастополя с 2022 до 2025 года, говорится на сайте Кремля.
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Общество

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В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
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Должности инструкторов по оздоровительной гимнастике появятся в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) России, сообщил замглавы ведомства Валерий Максименко.
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Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
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В России рассекретили документ о первой в истории миссии к Луне

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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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Государство на севере Южной Америки. Омывается Карибским морем и Атлантическим океаном на севере, граничит с Гайаной на востоке, Бразилией - на юге и Колумбией - на западе.
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