Энергетика
Нефть идет на рекорд — к $80 за баррельREGNUM 09:02
В рамках ОПЕК+ добыча нефти сократилась на 1,2 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь, участники картеля должны встретиться в июне для обсуждения перспектив продления сделки.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 10:18, Ашберн
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