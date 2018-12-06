Рынок акций США после перерыва в работе в среду в связи с трауром по 41-му президенту США Джорджу Бушу-старшему упал в первые часы торгов почти на 3%. Распродажи на рынке связывают с ночной новостью об аресте финансового директора китайской технологической компании Huawei в Канаде по запросу правительства США.

Нефть и американские акции упали на 3–4%

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Экономика Экономика «Почта банк» предупредил о новом способе краж данных банковских карт Мошенники публикуют в социальных сетях и мессенджерах недостоверную информацию с целью похищения денег с банковских карт, сообщил в четверг «Почта банк».

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