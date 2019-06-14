Нефть дорожает второй день подряд на опасениях за поставки сырьяПРАЙМ 00:56

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут второй день подряд после того, как новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает второй день подряд на опасениях за поставки сырья

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