Энергетика
Нефть дорожает второй день подряд на опасениях за поставки сырьяПРАЙМ 00:56
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут второй день подряд после того, как новости об инциденте с танкерами в Оманском заливе вызывали опасения относительно поставок сырья с Ближнего Востока, свидетельствуют данные торгов.
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Золото в ЧТВ выросло как актив-убежище после атак на нефтяные танкеры
Вестник золотопромышленника04:43
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:30, Ашберн
Политика
КС Украины признал, что Порошенко нарушил конституцию
Конституционный суд Украины признал, что экс-президент страны Петр Порошенко нарушил конституцию, создав своим указом национальную комиссию по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг.
Обновлено в 05:29
Технологии
Look At Media проведет ребрендинг
Медиахолдинг будет называться Redefine Бренд медиахолдинга Look At Media, куда входят онлайн-издания The Village, Wonderzine и Spletnik.ru, завершает свою историю.
Обновлено в 04:30
Экономика
Рабочая неделя в России может стать четырехдневной
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Обновлено в 04:55
Здоровье
Вручена медицинская премия «Призвание»
Премия вручена группе врачей-эндокринологов под руководством замдиректора НМИЦ эндокринологии Минздрава, директора Института диабета Марины Шестаковой – за создание «Школы диабета», действующей по всей стране.
Обновлено в 06:22
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Гаджеты
Huawei добавила рекламу на экран блокировки смартфонов
Кажется, давление со стороны США вредит Huawei гораздо сильнее, чем мы думали: компания начала добавлять рекламу на экран блокировки своих смартфонов.
Обновлено в 04:10
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Азар признался, что нынешний тренер команды Зедан является его кумиром детства, и этот факт только усилил его желание играть за «Реал».
Обновлено вчера в 17:17
Политика
Польского чиновника признали виновным в гибели Качиньского
Обновлено в 04:46
Шоу-бизнес
Звезда «Кухни» Ольга Кузьмина развелась с мужем
Ольга была замужем 14 лет, а познакомилась со своим мужем еще будучи студенткой второго курса Славянской академии культуры.
Обновлено в 05:44
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Общество
Сын Алибасова планирует вывезти отца за границу
Сын продюсера Бари Алибасова планирует перевезти отца на реабилитацию в частную клинику Европы.
Обновлено в 00:24
Политика
Володин поддержал идею изъятия у чиновников незаконных доходов
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что поддерживает идею Минюста изымать у государственных служащих денежные средства, если они не могут подтвердить законность их получения.
Обновлено в 04:26
Политика
ЕС заявил об успешном «сдерживании» РФ
Евросоюз считает успешным свой "двойственный подход" по отношению к России, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:55
Общество
В Латвии переименовали школу имени Пушкина
В латвийском городе Лиепая местная дума проголосовала за переименование 2-й средней школы имени Александра Пушкина в «школу Лиедага».
Обновлено в 05:54
Политика
Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Футбол
Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась на 43-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Список опубликован на сайте организации.
Обновлено в 05:03
Общество
В России пожилые мужчины все чаще уходят в женские профессии
Эксперты отмечают, что пожилые мужчины вытесняются в «женские профессии».
Обновлено в 02:55
Армия и оружие
Британский спецназ переориентируют на борьбу с Россией
Спецподразделения британской армии могут получить новые полномочия для противодействия России и другим странам.
Обновлено в 02:22
Общество
Источник: Антидопинговое агентство Румынии поручило скрыть три положительных допинг-теста
Румынское национальное антидопинговое агентство (ANAD) поручило Антидопинговой лаборатории Бухареста сокрыть по меньшей мере положительные допинг-тесты по меньшей мере трех спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчет о расследовании ВАДА.
Обновлено в 04:53
Происшествия
Пензенцы сообщают о кровавом конфликте с цыганами в Чемодановке
Жители Чемодановки рассказывают о кровавом конфликте между русскими и цыганским населением.
Обновлено в 06:08
Здоровье
В Москве донорами крови чаще всего становятся студенты
Среди доноров крови в Москве большинство составляют студенты, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова во Всемирный день донора крови.
Обновлено в 05:16
Экономика
Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года
В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).
Обновлено вчера в 20:53
Армия и оружие
Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры
Обновлено вчера в 23:16
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.
Обновлено в 04:39
Общество
Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях
В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода
Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.
Обновлено в 06:01