Энергетика
Нефть дорожает в ожидании данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 06:23
Цены на нефть растут во вторник днем в ожидании еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API) и минэнерго страны, свидетельствуют данные торгов.
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Американский институт нефти API рапортовал о снижении запасов черного золота в США на 3.45 млн баррелей
Profinance.ruвчера в 16:53
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 06:53, Ашберн
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