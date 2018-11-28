Цена январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:50 по московскому времени уменьшилась на $0,14 (0,23%) - до $60,34 за баррель. В понедельник контракты подорожали на $1,68 (2,8%) - до $60,48 за баррель.

Цена на нефть Brent стабилизировалась у отметки $60 за баррель

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