Нефть дорожает после решения США по санкциям против ИранаПолитика Сегодня вчера в 15:23

В понедельник, 21 апреля, Вашингтон подтвердил, что действие исключений из нефтяных санкций против Ирана прекратится со 2 мая. США в 2018 году не только в одностороннем порядке вышли из «ядерного» договора с иранской стороной, но и вновь ввели санкции против Тегерана.

Нефть дорожает после решения США по санкциям против Ирана

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