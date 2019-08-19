Энергетика
Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22
В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия
В ДТП на Московской пострадали восемь человек
Обновлено в 04:21
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Обновлено в 04:53
Авто
Почти новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставили на продажу
Как сообщают представители офиса, пробег внедорожника составляет всего 50 километров, а также данный автомобиль был во владении только одного человека.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие
В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском
Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском
Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Единоборства
Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо
Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия
Под Ульяновском подросток убил свою семью
Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей
«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Происшествия
Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых
Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие
Войска Сирии отбили у боевиков Хан-Шейхун в провинции Идлиб
Как сообщает газета Al Watan, в ходе операции на юге Идлиба правительственные войска заняли 18 населенных пунктов и нанесли боевикам значительные потери, ликвидировав 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Футбол
«Сочи» планирует продать группу игроков
«Сочи» хочет продать ряд футболистов, утверждает «Матч ТВ».
Обновлено в 05:40
Политика
Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Сын Валерии женился втайне от родителей
Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Жена Мамаева стала жертвой аферистов
Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Происшествия
В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий
После принятия процессуального решения сотрудники полиции направят в суд ходатайство, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.
Обновлено в 05:00
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика
Выявлены регионы России с самым доступным бензином
Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол
Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»
Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа
Обновлено вчера в 21:46
Энергетика
Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики
Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Общество
Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца
Обновлено в 05:42
Общество
Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей
Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05