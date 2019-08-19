Энергетика

Нефть Brent снова движется к $60 за баррельREGNUM вчера в 22:22

В настоящий момент нефть Brent выросла в цене на 60 центов (1,02%), до $59,24 за баррель. Нефть WTI поднялась на 54 цента (0,99%), до $55,35 за баррель.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Нефть дорожает после атаки дронов на месторождение в Саудовской Аравии. Рублю нападение боевиков пока не помогло

Фонтанка.Ру05:15

Атака дронов разогнала цены на нефть

Lenta.ru04:13

Нефть Brent снова движется к $60 за баррель

REGNUMвчера в 22:22

Нефть дорожает из-за данных об атаке дронов на саудовское месторождение

News.ru02:27

Цены на нефть растут

RT на русском01:00

Стоимость нефти марки Brent поднялась до $59,28 за баррель

Московский Комсомолец01:39

Нефть дорожает, Brent превысила $59 за баррель

Росбалт03:07
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 06:16, Ашберн
Происшествия

В ДТП на Московской пострадали восемь человек

Обновлено в 04:21
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Обновлено в 04:53
Авто

Почти новый Mercedes-Benz G-Class 2002 года выставили на продажу

Как сообщают представители офиса, пробег внедорожника составляет всего 50 километров, а также данный автомобиль был во владении только одного человека.
Обновлено в 01:27
Армия и оружие

В ДНР отреагировали на доклад об участии России в боях под Иловайском

Ранее 19 августа сообщалось, что британская исследовательская группа Forensic Architecture представила доклад, в котором утверждается, что российские военные участвовали в боях под Иловайском на Украине в августе 2014 года.
Обновлено в 04:40
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Две мониторинговые станции перестали работать после взрыва под Северодвинском

Две мониторинговые станции перестали передавать информацию после произошедшего 8 августа под Северодвинском взрыва.
Обновлено в 05:05
Единоборства

Мейвезер ведет переговоры о реванше с Пакьяо

Непобежденный боксер Флойд Мейвезер-младший сообщил, что ведет переговоры о реванше с чемпионом WBA в полусреднем весе Мэнни Пакьяо.
Обновлено вчера в 18:28
Происшествия

Под Ульяновском подросток убил свою семью

Как уточняет Mash, подросток оставил предсмертную записку, в которой заявил, что убьет себя и «заберет с собой» всю семью.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Экс-главу Клинского района заподозрили в растрате 43 млн рублей

«Своими преступными действиями обвиняемые причинили ущерб муниципальному образованию на общую сумму не менее 43 млн рублей», — заявила Врадий.
Обновлено в 04:39
Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

Самыми тихими городами России являются Гурьевск в Калининградской области и Ейск в Краснодарском крае.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Россельхознадзор задержал во Внуково 20 миллионов британских насекомых

Сотрудники Россельхознадзора не пустили в Россию более 20 миллионов насекомых, прибывших из Великобритании, и отправили их обратно.
Обновлено в 05:23
Армия и оружие

Войска Сирии отбили у боевиков Хан-Шейхун в провинции Идлиб

Как сообщает газета Al Watan, в ходе операции на юге Идлиба правительственные войска заняли 18 населенных пунктов и нанесли боевикам значительные потери, ликвидировав 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников.
Обновлено вчера в 18:05
Политика

Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы

Президент России Владимир Путин в понедельник, 19 августа, встретится с главой Франции Эмманюэлем Макроном.
Обновлено в 01:31
Политика

Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»

Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Футбол

«Сочи» планирует продать группу игроков

«Сочи» хочет продать ряд футболистов, утверждает «Матч ТВ».
Обновлено в 05:40
Армия и оружие

Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Обновлено в 00:40
Политика

Медведев призвал избегать повторения ЧП с «Дружбой»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с загрязнением нефти в трубопроводной системе «Дружба» принес России репутационные издержки и убытки.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес

Сын Валерии женился втайне от родителей

Сын российской певицы Валерии Артемий Шульгин женился втайне от семьи.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Жена Мамаева стала жертвой аферистов

Супруга осуждённого футболиста Павла Мамаева стала жертвой мошенничества в интернете.
Обновлено в 05:49
Происшествия

В Удмуртии подростки повредили десяток надгробий

После принятия процессуального решения сотрудники полиции направят в суд ходатайство, чтобы поместить подростков в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Удмуртии.
Обновлено в 05:00
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Экономика

Выявлены регионы России с самым доступным бензином

Эксперты сравнили цены на бензин в различных российских регионах и составили рейтинг субъектов, где можно приобрести его по выгодным для россиян условиям.
Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Футбол

Тиль сравнил «Спартак» с «Барселоной»

Голландский футболист московского «Спартака» Гус Тиль назвал свой новый клуб русской «Барселоной».
Обновлено в 03:46
Общество

В Приморье объявили штормовое предупреждение на 22 и 23 августа

Обновлено вчера в 21:46
Энергетика

Трутнев призвал допустить иностранцев к освоению шельфа Арктики

Вице-премьер — полномочный представитель президента России в ДФО Юрий Трутнев в конце июля направил письмо на имя президента России Владимира Путина с предложением усилить конкуренцию при разработке арктического шельфа за счет привлечения иностранных и частных компаний — сообщает РБК.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Суд вернул полиции протокол в отношении пострадавшей Дарьи Сосновской

Обновлено в 04:04
Общество

Киркоров оплатил все штрафы ГИБДД, заявил директор певца

Обновлено в 05:42
Общество

Бывший охранник Путина живет в доме за 500 млн рублей

Оценочная стоимость особняка площадью 750 кв. метров в закрытом элитном поселке «Речное» составляет от 370 до 500 млн рублей, при том, что официальные доходы самого Климентьева и его супруги Ирины за последние пять лет не достигли и 80 млн рублей.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное