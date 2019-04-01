Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru вчера в 02:25
В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, увеличившись в цене до $68,39 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,84, его цена составила $60,14. Нефтяные котировки поддерживает ряд факторов — в частности, санкции США против нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы.
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Стоимость нефти марки Brent превысила 69 долларов за баррель впервые с ноября прошлого года
Эхо Москвывчера в 14:03
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Обновлено в 04:43
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