Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru 02:25
В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, уменьшившись в цене до $68,39 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,84, его цена составила $60,14. Нефтяные котировки поддерживает ряд факторов — в частности, санкции США против нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы.
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Нефть в США показала лучший квартал с 2009 года, увеличившись на 32 процента с начала года
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