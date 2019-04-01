Энергетика

Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru 02:25

В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, уменьшившись в цене до $68,39 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,84, его цена составила $60,14. Нефтяные котировки поддерживает ряд факторов — в частности, санкции США против нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Американская нефть подорожала на 32% с начала года

РБК08:03

Стоимость нефти Brent стремится к $69 за баррель, WTI — к $61

Росбалт08:44

Цены на нефть растут

RT на русском01:06

Нефть подорожала из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы

Взгляд.ру02:12

Цена нефти марки Brent выросла до $68,15 за баррель

Московский Комсомолец01:28

Нефть дорожает на совокупности факторов

News.ru02:25

Нефть в США показала лучший квартал с 2009 года, увеличившись на 32 процента с начала года

Android-robot.comвчера в 03:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:21, Ашберн
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Политика

Путин встретится с зарубежными коллегами на Арктическом форуме

Президент России Владимир Путин в рамках Арктического форума в Санкт-Петербурге 9 апреля проведет встречи с президентами Исландии и Финляндии, а также премьерами Швеции и Норвегии.
Обновлено в 08:44
Общество

Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в России в апреле

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в апреле погода в России будет крайне неустойчивой.
Обновлено в 04:46
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

В Кремле прокомментировали позицию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:55
Политика

Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Обновлено вчера в 15:47
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Горшков» провел учения в Индийском океане

Боевые учения в Индийском океане провел фрегат, оснащенный управляемым ракетным комплексом ВМФ Российской Федерации, «Адмирал флота Советского Союза Горшков».
Обновлено в 09:05
Важное за сутки

В Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы

Сотрудники американского бренда Levi’s рассказали, как правильно стирать джинсы.
Обновлено в 00:41
Политика

Климкин поздравил Украину с расторжением договора о дружбе с Россией

Глава украинского МИДа Павел Климкин поздравил всех украинцев с окончанием действия договора о дружбе с российской стороной.
Обновлено в 07:59
Энергетика

Россия обогнала США по поставкам СПГ в Европу

Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн.
Обновлено в 05:20
Экономика

«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Политика

Карта Украины без Крыма украсила избирательный участок в Киеве

Обновлено в 03:21
Экономика

Счётная палата выявила новую схему мошенничества при уплате НДС

«Появилась новая схема — так называемый «массовый подписант», когда один человек, имеющий ключ электронной подписи, подает налоговые декларации за нескольких налогоплательщиков», — сообщают в Счетной палате.
Обновлено в 06:26
Происшествия

При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек

Обновлено в 09:08
Политика

ОБСЕ признала выборы на Украине свободными и конкурентными

Первый тур выборов президента Украины прошел в конкурентной борьбе, граждане имели возможность свободного волеизъявления, заявили в миссии наблюдателей Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Обновлено в 08:30
Происшествия

В США компьютерный сбой привел к массовой отмене рейсов

В крупнейших аэропортах США произошел сбой в расписании авиакомпаний Southwest Airlines, Delta, United Airlines, Alaska Air Group и American Airlines.
Обновлено в 09:09
Экономика

Из-за «Брексита» Британия теряет £600 млн в неделю

Как говорится в циркуляре для клиентов банка, на который ссылается Euronews, по расчетам экспертов банка, потери британской экономики составляют примерно £600 млн в неделю.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика

Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»

Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Общество

Первые ярмарки выходного дня в Москве откроются 5 апреля

Обновлено в 07:47
Происшествия

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ

Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Елена Беркова заказала на свадьбу пять платьев за 2 млн рублей

Елена Беркова уже начала подготовку к торжественной церемонии, заказав пять платьев, которые обошлись ей в два миллиона рублей.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии

Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Шоу-бизнес

Исхудавшая певица Линда вышла на подиум

Исполнительница вышла на публику в эффектном черном лакированном платье в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.
Обновлено вчера в 19:07
Происшествия

ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова

Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Общество

Божена Рынска возглавила новый «Рейтинг травли медиаперсон»

Обновлено в 07:48
Здоровье

Пермскую поликлинику начали заново ремонтировать к приезду Медведева

Обновлено в 07:48
Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 07:39
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани

Обновлено в 08:51
Происшествия

Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Обновлено в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное