Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru 02:25

В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, уменьшившись в цене до $68,39 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,84, его цена составила $60,14. Нефтяные котировки поддерживает ряд факторов — в частности, санкции США против нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Нефтяная компания Saudi Aramco стала самой прибыльной в мире в 2018 году, сообщает издание Bloomberg со ссылкой на рейтинговые агентства Moody's и Fitch.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.

Авто Lamborghini отозвала претензии к Aurus Итальянский производитель спорткаров Lamborghini прекратил разбирательство в отношении бренда Aurus в связи с его названием.

Происшествия В Москве пьяный мужчина спустил собаку на полицейского Полицейские в Москве попытались задержать пьяного мужчину, в ответ он ударил одного из них по лицу и спустил овчарку, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Силовики проводят обыски в дагестанском филиале Россельхозбанка Обыски связаны с задержанием экс-начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова Сотрудники спецслужб в Дагестане пришли с обысками в филиал АО "Россельхозбанк".

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Интернет Facebook объяснит принцип подбора сообщений в лентах пользователей Компания Facebook ввела в соцсети функцию, объясняющую принципы работы алгоритма, который отбирает и ранжирует сообщения, попадающие в пользовательские ленты новостей.

Футбол Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла Суд может снова продлить арест, обычно это так и бывает, но может и избрать другую меру.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Тимошенко уменьшает отрыв от Порошенко после обработки 80% голосов По итогам обработки 80,20% голосов после первого тура выборов президента Украины кандидат Юлия Тимошенко уменьшает отрыв от действующего главы страны Петра Порошенко, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ЦИК страны.

Политика В МИД РФ назвали выборы на Украине самыми грязными и ожесточенными Сегодняшняя украинская избирательная кампания может войти в историю как самая грубая, грязная и ожесточенная.

Общество Американского журналиста поразила любовь россиян к гематогену Американский журналист Марк Хей попытался объяснить популярность гематогена среди россиян.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Футбол РФС: президент «Ахмата» нецензурно выражался в адрес судей Президент грозненского футбольного клуба "Ахмат" Магомед Даудов после матча 21-го тура чемпионата России против московского "Спартака" в нецензурной форме выражал свое недовольство работой судей, заявил РИА Новости глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.

Энергетика «Газпром» за год увеличил чистую прибыль в девять раз Валовая прибыль компании выросла с 1,7 трлн руб. в 2017 году до 2,5 трлн руб. в 2018 году.

Энергетика Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34% Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.

Политика Путин ужесточил наказание для лидеров ОПГ Президент России Владимир Путин подписал закон об ужесточении уголовной ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ).

Космос Российские школьники создали новую технологию передачи данных со спутников Российские студенты и школьники-финалисты программы "Дежурный по планете" разработали новую технологию передачи данных со спутников, интерес к их наработке проявили компания "Спутникс" и космический центр Сколковского института науки и технологий ("Сколтех"), сообщили РИА Новости в пресс-службе одного из организаторов программы Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).

Футбол Роша: Кононов обещал больше игрового времени, но этого не произошло Футболист московского "Спартака" Педро Роша заявил, что главный тренер команды Олег Кононов обещал ему дать больше игрового времени, но это не произошло.

Политика МИД сообщил о прекращении договора о дружбе между Россией и Украиной "Первого апреля 2019 года прекращено действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между РФ и Украиной, подписанного в Киеве 31 мая 1997 года", - говорится в официальном сообщении МИД РФ.

Общество Гороскоп на неделю с 1 по 7 апреля: реальность не оправдает ожиданий Эта неделя подходит для того, чтобы заложить удачную основу для собственного бизнеса или успешной карьеры. Тем не менее все будет непросто.

Политика Пушков высмеял заявление Порошенко по Крыму Сенатор Алексей Пушков высмеял заявление кандидата Петра Порошенко по Крыму.