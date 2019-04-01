Энергетика
Нефть дорожает на совокупности факторовNews.ru 02:25
В Лондоне Brent стала дороже на $0,57, уменьшившись в цене до $68,39 за баррель. В Нью-Йорке баррель WTI подорожал на $0,84, его цена составила $60,14. Нефтяные котировки поддерживает ряд факторов — в частности, санкции США против нефтяного экспорта Ирана и Венесуэлы.
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Нефть в США показала лучший квартал с 2009 года, увеличившись на 32 процента с начала года
Android-robot.comвчера в 03:13
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Политика
Кремль ответил Зеленскому по Крыму
Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Политика
В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
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Происшествия
В Москве завели дело на женщину, чей сын регулярно голодал
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в столице возбудили уголовное дело против 46-летней женщины, которая избила своего 12-летнего сына и отрезала ему часть уха.
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Интернет
Под приложения в Google Play годами маскировалось шпионское ПО
Сервисы, шпионящие за владельцами устройств на Android, годами были доступны в магазине приложений Google Play.
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Политика
Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины с 30,22 процента голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 40,09 процента бюллетеней.
Обновлено вчера в 15:47
Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу
Обновлено в 00:54
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Происшествия
Два генерала дали показания по делу бывшего замполпреда
Ключевыми в показаниях генерала Леденева оказались его многократные заявления, что угроз ни от одного из обвиняемых к нему не поступало.
Обновлено вчера в 18:59
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева
Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.
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Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Зеленскому и Порошенко стало не до смеха
Петр Порошенко, который, судя по первым данным ЦИКа, тоже проходит во второй тур, так просто сдаваться не намерен.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Недвижимость
Цены на новостройки выросли в большинстве российских городов
В первом квартале средняя цена 1 кв. м на первичном рынке выросла на 2,2%, а общий бюджет — на 2,9%. Об этом говорится в исследовании рынка новостроек (без учета элитного сегмента) в российских городах с населением более 300 тыс. человек, подготовленном специалистами онлайн-сервиса объявлений «Мир квартир».
Обновлено в 04:39
Космос
«Русская гравицапа» и «зеркальные города»: яркие идеи, вызывающие улыбку
"Русская гравицапа" В 2017 году житель поселка Знамя Октября Рязанской области подал заявку на изобретение ни много ни мало "Гравицапы" - "Русского Летающего Корабля" (так в тексте заявки – Прим. ред.) с управляемым гравитационным полем.
Обновлено в 02:39
Происшествия
В Москве бывший полицейский похитил двух девочек-подростков
В Москве задержали мужчину, который похитил двух девочек-подростков.
Обновлено в 04:12
Политика
На Украине подсчитали стоимость содержания Порошенко
Украинские СМИ подсчитали, во сколько государственной казне обошлось содержание действующего президента Петра Порошенко.
Обновлено в 05:44
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Финансы
ЦБ РФ выпустил монеты, посвященные музею-усадьбе «Архангельское»
Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта 2019 года Банк России выпускает в обращение памятную монету, посвящённую пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено в 04:29
Политика
Партия Эрдогана проиграла выборы в столице Турции
Правящая Партия справедливости и развития (ПСР) президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проиграла местные выборы в Анкаре.
Обновлено в 02:59
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Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц
В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.
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Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
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Общество
Американцы узнали о любви россиян к гематогену и ужаснулись
Больше всего журналиста поразило то, что гематоген производится из крови крупного рогатого скота.
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