Энергетика

Нефть дорожает на снижении добычи странами ОПЕК+ПРАЙМ 12 марта в 01:45

Цены на нефть растут во вторник утром на фоне сокращения добычи странами ОПЕК+, которое уменьшает риск переизбытка сырья на рынке, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть Brent подорожала до $67,4 за баррель на данных о запасах

Интерфаксвчера в 10:53

Нефть дорожает после публикации данных о снижении ее запасов в США

ПРАЙМвчера в 13:31

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли до $66,88 за баррель

Московский Комсомолецвчера в 01:28

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Финмаркетвчера в 01:23

Нефть дорожает на данных о добыче нефти в США

News.ruвчера в 02:23

Стоимость нефти Brent превысила $67 за баррель, WTI стремится к $58

Росбалтвчера в 08:07

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:06
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Армия и оружие

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты, пишут СМИ

США планируют в этом году провести испытания ракет, которые более 30 лет были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщает Washington Post со ссылкой на свои источники.
Обновлено вчера в 22:10
Происшествия

Осетинский депутат избил учительницу на глазах у детей

Родители учащихся и сотрудники одной из школ Северной Осетии пожаловались в полицию на местного депутата, который избил учительницу перед малолетними детьми.
Обновлено вчера в 21:09
Политика

Швеция потребовала от России выслать одного из дипломатов

МИД Швеции вызвал российского посла в Стокгольме Виктора Татаринцева и потребовал высылки одного из российских дипломатов, сообщает издание Dagens Nyheter со ссылкой на осведомленный источник.
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Политика

В США заявили, что Китай способен вести шпионаж через подводные кабели

Пока США делает всё возможное, чтобы помешать Huawei Technologies в создании системы мобильной связи следующего поколения (5G), специалисты китайской компании достаточно успешно занимаются созданием сети подводных кабелей, и под их контролем находится весь объём интернет-трафика, пишет американская газета.
Обновлено в 00:05
Единоборства

WBO назначила бой между Ковалевым и Ярдом

Всемирная боксерская организация (WBO) на своем официальном сайте объявила о назначении боя между чемпионом WBO в полутяжелом весе россиянином Сергеем Ковалевым и обязательным претендентом британцем Энтони Ярдом.
Обновлено в 00:02
Общество

Ведущий NTV извинился за неуместный жест в репортаже про авиакатастрофу

Ведущего обвинили в кощунстве и том, что "забавный" жест был абсолютно неуместен в репортаже о гибели 157 человек.
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия

Похитивших более 1 млн рублей хакеров поймали в Забайкалье

Полиция задержала в Забайкальском крае хакеров, которые похитили более 1 млн руб. со счетов граждан, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Обновлено в 00:18
Происшествия

Самолёты не могут приземлиться в аэропорту Челябинска

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В благовещенской больнице больше 100 детей заразились гепатитом C

Как выяснили журналисты "Коммерсанта", в онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больнице в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Ранее власти признали этот факт, но озвучили цифру в 26 человек.
Обновлено вчера в 19:36
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 23:16
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Авто

BMW X6 M назвали самым дорогим в эксплуатации подержанным авто

Владелец подержанного кроссовера BMW X6 M за год тратит на эксплуатацию своего автомобиля в среднем 222,7 тысячи рублей, согласно данным исследования, которое провел сервис "Юла Авто".
Обновлено вчера в 21:22
Хоккей

НХЛ. Овечкин набрал 1200-е очко в лиге

Обновлено 12 марта в 22:07
Происшествия

Дагестанский учитель избил и обматерил школьника

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В Италии похитили копию картины Брейгеля-младшего

Обновлено вчера в 23:15
Кино

Кинотеатры предложили снизить поддержку российских фильмов до 5 в год

Бизнесмены настаивают на том, что в год должно выходить порядка 5 фильмов на льготных условиях, а остальные будут реализовываться на общерыночных.
Обновлено вчера в 20:29
Политика

В Латакии заявили о готовности к приёму беженцев из лагеря «Эр-Рукбан»

Обновлено вчера в 23:04
Происшествия

Командир отделения пожарной части Амазара объявил голодовку

Командир отделения пожарной части пос. Амазара Могочинского района Константин Князев объявил о начале голодовки.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В ЕАО ребенок погиб, провалившись под лед на реке

Обновлено вчера в 21:49
Армия и оружие

Власти Сирии амнистировали около 40 тысяч бывших боевиков

"Благодаря взаимодействию организации с компетентными органами уже около 40 тысяч человек, причастных к использованию оружия против сирийского государства, урегулировали свой статус и обязались не возвращаться к участию в незаконных вооруженных формированиях", — передает ТАСС.
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие

В Раде заявили о «космических» потерях украинской армии

На Украине отмечают участившиеся случаи небоевых потерь в ВСУ.
Обновлено вчера в 14:43
Политика

Boeing рекомендовала приостановить полеты 737 MAX во всех странах

Американская компания-производитель Boeing рекомендовала Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA), Национальному совету по безопасности на транспорте (NTSB), а также авиационным властям и перевозчикам во всем мире приостановить полеты самолетов 737 MAX.
Обновлено вчера в 16:16
Политика

Госдеп обвинил Россию в нарушении прав человека в Крыму

Госдеп США считает, что российские власти нарушают права человека в Крыму.
Обновлено вчера в 13:29
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на рекордную сумму

Предыдущий рекорд по размещению ОФЗ Минфин поставил две недели назад, 27 февраля: тогда министерство за день разместило бумаги на 57,6 млрд руб. Минфину впервые с 2014 г. удалось привлечь такую сумму в рамках одного дня, рассказывал тогда представитель Минфина.
Обновлено вчера в 12:03
Футбол

«Барселона» разгромила «Лион» и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов

Испанский футбольный клуб "Барселона" на своем поле одержал победу над французским "Лионом" со счетом 5:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Венесуэле прогремели взрывы на нефтезаводе

В венесуэльском штате Ансоатеги на предприятии Petro San Felix произошли взрывы на двух резервуарах с разбавителями для нефти.
Обновлено вчера в 16:14
ЖКХ

Чайка поручил проверить сообщения о двойной плате за вывоз мусора

Генеральный прокурор Юрий Чайка поручил прокурорам субъектов России проверить информацию о незаконном взимании с граждан платы за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено вчера в 16:20
Политика

Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Происшествия

В Хабаровске при пожаре погибла пятилетняя девочка

Пятилетняя девочка погибла при пожаре в двухэтажном бараке в Хабаровске, ее мать пострадала и госпитализирована, сообщает в четверг пресс-служба ГУ МЧС по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 23:43
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