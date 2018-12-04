Энергетика

Нефть дорожает на позитиве относительно предстоящей встречи ОПЕК+
ПРАЙМ
04 декабря в 13:20

Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19%, до 53,1 доллара за баррель. Участники торгов ждут заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене.
ПРАЙМ04 декабря в 13:20

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Нефть уверенно дорожает на предположениях об объемах снижения добычи

Росбалт04 декабря в 06:57

Нефть Brent настиг «смертельный крест» перед встречей ОПЕК+

Российская газета04 декабря в 04:12

Цена нефти Brent превысила $63 за баррель

DP.RU04 декабря в 06:23

Brent подорожала до $62,27 за баррель

Интерфакс04 декабря в 00:26

Нефть продолжает дорожать

News.ru04 декабря в 00:25

Цены на нефть растут

RT на русском04 декабря в 00:05

«Быки» вернулись на нефтяное поле

Коммерсантъ03 декабря в 15:28
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 13:08, Ашберн
Энергетика

Страны ОПЕК опять не договорились по снижению добычи нефти

ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти.
Обновлено в 12:55
Энергетика

Медведев объяснил причину бензинового кризиса в России

По мнению Дмитрия Медведева, причиной бензинового кризиса стало сокращение доходов нефтяников.
Обновлено в 13:03
Энергетика

«Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек

В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.
Обновлено в 09:42
Энергетика

Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
Обновлено в 08:43
Энергетика

«Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре

Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.
Обновлено в 09:42
Энергетика

На Украине нашли новое месторождение газа

По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.
Обновлено в 12:15
Энергетика

Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией

Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.
Обновлено в 02:38
Энергетика

Пользователи соцсетей благодарят RT за освещение протестов во Франции

Третью неделю на всей территории Франции продолжаются многотысячные протесты «жёлтых жилетов», которые выступают против повышения цен на топливо и выдвигают ряд других требований — вплоть до отставки президента Эммануэля Макрона.
Обновлено в 08:56
Энергетика

DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Обновлено в 07:24
Энергетика

Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов

Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.
Обновлено в 11:12
Энергетика

Венгрия опять нашла способ «обойтись без русского газа»

Руководство Венгрии заявило об очередной кардинальной смене своего подхода к обеспечению энергетических потребностей страны.
Обновлено в 09:10
Энергетика

США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Обновлено вчера в 11:50
Энергетика

Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ

Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.
Обновлено в 08:00
Энергетика

В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь

По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.
Обновлено в 10:11
Энергетика

Китай готовится возобновить импорт сои из США

Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.
Обновлено в 01:34
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