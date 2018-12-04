Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,19%, до 53,1 доллара за баррель. Участники торгов ждут заседания министров стран ОПЕК 6 декабря в Вене.

Энергетика Энергетика Страны ОПЕК не договорились о конкретных объемах сокращения добычи Страны ОПЕК в Вене пока не договорились о конкретных объемах сокращения добычи, сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех.

Энергетика Энергетика «Роснефть» упрекнули в желании стать «Газпромом» Глава «Транснефти» Николай Токарев уверен, что именно «Роснефть», мечтающая стать «нефтяным "Газпромом"», мешает принятию законопроекта о магистральных нефтепроводах.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» обвинил облгазы в рассылке фальшивых платежек В "Нафтогазе Украины" заявили, что облгазы и газосбыты рассылают жителям страны фальшивые квитанции на оплату газа.

Энергетика Энергетика Дмитрий Артюхов заключил новое соглашение с «Газпромом» Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов встретился с председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

Энергетика Энергетика «Газпром» подал иск о банкротстве теплосети Комсомольска-на-Амуре Как отмечается, по данным на 3 декабря одна из крупнейших теплоснабжающих организаций (ТСО) Комсомольска-на-Амуре задолжала за поставленный природный газ 23,8 млн рублей.

Энергетика Энергетика Лукашенко провоцирует белорусские «жёлтые жилеты» Налоговое законодательство — суверенное право каждой страны, о чём прекрасно осведомлены не только Гурина, но и Лукашенко.

Энергетика Энергетика Норвегия начнет бурение скважин на границе с Россией Морская граница с Россией находится всего в 50 км. По данным Норвежкой нефтяной дирекции, разрешение на проведение бурения в этом районе уже получено.

Энергетика Энергетика На Украине нашли новое месторождение газа По оценке экспертов, минимальные запасы нового месторождения составляют около 400 млн куб. метров газа.

Энергетика Энергетика США впервые в истории экспортировали нефть в Хорватию

Энергетика Энергетика DEA договорилась о покупке мексиканской нефтегазовой компании Sierra

Энергетика Энергетика Госнефтефонд назвал свой главный источник доходов Доходы Государственного нефтяного фонда АР (ГНФАР) от реализации прибыльной партии азербайджанской нефти с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в период с 2001 года до 1 декабря 2018 года составили 137,446 миллиарда долларов.

Энергетика Энергетика В Монголии началось строительство железной дороги в аймаке Дорноговь По данным ARD, 5 декабря началось строительство железной дороги от первого нефтеперерабатывающего завода Монголии.

Энергетика Энергетика Снова ищут подрядчика для сырьевого парка на базе Комсомольского НПЗ Госкорпорация «Роснефть» объявила о проведении повторного тендера на строительство сырьевого парка в Хабаровском крае.

Энергетика Энергетика Китай готовится возобновить импорт сои из США Как стало известно СМИ, руководство Китая вознамерилось снова закупать в Соединенных Штатах сою и СПГ и запустило процесс подготовки к этому.