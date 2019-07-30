Энергетика
Brent подорожала до $64,1 за баррельИнтерфакс 02:03
К 8:22 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,09 за баррель, это на $0,38 (0,6%) выше закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракты подорожали на $0,25 (0,39%), до $63,71 за баррель.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 06:22, Вашингтон
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