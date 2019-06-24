Энергетика
Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против ИранаПРАЙМ 07:00
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика
Зеленский уволил еще троих губернаторов
Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.
Обновлено в 08:27
ЖКХ
100 тысяч жителей Симферополя остались без света
В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.
Обновлено в 08:02
Общество
Штормовое предупреждение по ливням с градом объявлено в Краснодаре
24 июня местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усиление ветра до порывов 20 м / с. В ряде рек региона ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.
Обновлено в 02:00
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Политика
Путин продлил действие продэмбарго на западные товары
Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.
Обновлено в 08:13
Кино
Умер известный ролью Овода актер Андрей Харитонов
Обновлено вчера в 17:24
Музыка
Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе
Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».
Обновлено в 08:00
Политика
Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию
В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.
Обновлено 22 июня в 12:23
Общество
Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию
Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».
Обновлено в 07:10
Экономика
Билетам в плацкарт предрекли подорожание
В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг
В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».
Обновлено в 05:20
Здоровье
Открытое обращение лидеров общественного сектора о необходимости реформы ПНИ
Люди, направляемые в ПНИ, в массовом порядке и с нарушениями закона лишаются дееспособности (то есть всех гражданских прав).
Обновлено в 01:36
Политика
Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину
Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.
Обновлено вчера в 17:48
Шоу-бизнес
Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью
Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.
Обновлено в 08:19
Культура
Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции «Говорит Москва»
Тележурналист Роман Бабаян станет главным редактором радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 07:53
Авто
В Роскачестве рассказали, как защитить машину от угона
Обновлено в 02:44
Политика
В США пообещали продолжать экономическое давление на Иран
Соединённые Штаты продолжат попытки изолировать Иран и оказывать на него экономическое давление, заявил американский спецпредставитель Брайан Хук.
Обновлено в 08:25
Политика
На Украине обвинили Зеленского в «ретрансляции советских мифов»
Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который в День скорби и чествования памяти жертв войны, 22 июня, заявил в своем обращении, что война началась в 1941 году.
Обновлено в 07:26
Авто
Производители предупредили о возвращении кризиса на авторынок
Российская автомобильная промышленность возвращается к кризисным тенденциям двухлетней давности, заявил в ходе конференции Объединения автопроизводителей России директор по реализации и маркетингу группы ГАЗ Олег Марков.
Обновлено в 05:12
Происшествия
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:42
Транспорт
Платным станет участок М-4 «Дон» в Краснодарском крае
В Краснодарском крае движение по одному из участков трассы М-4 «Дон» станет платным, проинформировал Автодор.
Обновлено 22 июня в 08:51
Политика
Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта
Президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы
«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.
Обновлено в 05:41
Происшествия
Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео
В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.
Обновлено в 06:30
Экономика
Китайцы интересуются «Высочайшим»
Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется приобретением контрольного пакета GV Gold (ПАО «Высочайший»), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 08:17
Шоу-бизнес
Врачи из США помогли Юлии Началовой
Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.
Обновлено в 06:42
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.
Обновлено в 08:17
Политика
Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»
Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Авто
Новый Land Rover Defender представлен в виде конструктора Lego
На портале «Brothers-brick» была размещена информация о появлении конструктора Lego с новым внедорожником Land Rover Defender.
Обновлено в 04:07