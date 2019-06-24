Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против ИранаПРАЙМ 07:00

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против Ирана

Политика Зеленский уволил еще троих губернаторов Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемых должностей губернаторов Житомирской, Ровенской и Черкасской областей.

ЖКХ 100 тысяч жителей Симферополя остались без света В общей сложности без электроснабжения остаются 98268 бытовых потребителей.

Общество Штормовое предупреждение по ливням с градом объявлено в Краснодаре 24 июня местами в Краснодарском крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усиление ветра до порывов 20 м / с. В ряде рек региона ожидается подъем уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

Политика России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17 Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Политика Путин продлил действие продэмбарго на западные товары Президент России Владимир Путин продлил действие «отдельных специальных экономических мер», в соответствии с которыми запрет на ввоз в Россию некоторых видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия из стран, поддержавших антироссийские санкции, должен быть продлен еще на год.

Музыка Филипп Киркоров разделся в новом провокационном клипе Король российской эстрады Филипп Киркоров презентовал новый клип на композицию «Стеснение пропало».

Политика Россияне высказались против запрета на полеты в Грузию В тексте документа сказано, что с 8 июля 2019 г. российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии.

Общество Давид Якобашвили отказался возвращаться в Россию Якобашвили сказал Би-би-си, что у него сейчас нет «активной деятельности в России, только музей, он работает сам по себе».

Экономика Билетам в плацкарт предрекли подорожание В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложили изменить госрегулирование перевозок в плацкартных и общих вагонах, что может сказаться на стоимости билетов.

Шоу-бизнес Александр Цекало ради молодой супруги похудел на 10 кг В окружении Цекало подтверждают, что именно молодая супруга стала для него стимулом «взяться за себя».

Здоровье Открытое обращение лидеров общественного сектора о необходимости реформы ПНИ Люди, направляемые в ПНИ, в массовом порядке и с нарушениями закона лишаются дееспособности (то есть всех гражданских прав).

Политика Россия назвала условие для сохранения транзита газа через Украину Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

Шоу-бизнес Пелагея показала редкие фото с двухлетней дочерью Тридцатидвухлетняя певица Пелагея впервые за долгое время поделилась в своем Instagram фотографиями двухлетней дочери Таисии.

Политика В США пообещали продолжать экономическое давление на Иран Соединённые Штаты продолжат попытки изолировать Иран и оказывать на него экономическое давление, заявил американский спецпредставитель Брайан Хук.

Политика На Украине обвинили Зеленского в «ретрансляции советских мифов» Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского, который в День скорби и чествования памяти жертв войны, 22 июня, заявил в своем обращении, что война началась в 1941 году.

Авто Производители предупредили о возвращении кризиса на авторынок Российская автомобильная промышленность возвращается к кризисным тенденциям двухлетней давности, заявил в ходе конференции Объединения автопроизводителей России директор по реализации и маркетингу группы ГАЗ Олег Марков.

Происшествия Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.

Транспорт Платным станет участок М-4 «Дон» в Краснодарском крае В Краснодарском крае движение по одному из участков трассы М-4 «Дон» станет платным, проинформировал Автодор.

Политика Путин рассказал о выручке от российского военного экспорта Президент России Владимир Путин рассказал о выручке от экспорта российской продукции военного назначения.

Армия и оружие Отряд кораблей Северного флота подошёл к берегам Кубы «Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» подошёл к берегам Кубы», — приводит Интерфакс слова начальника пресс-службы Северного флота Вадима Серга.

Происшествия Взрывы боеприпасов в Казахстане попали на видео В сети появилась видеозапись взрывов на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана.

Экономика Китайцы интересуются «Высочайшим» Консорциум китайских инвесторов во главе с Fosun International интересуется приобретением контрольного пакета GV Gold (ПАО «Высочайший»), сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Шоу-бизнес Врачи из США помогли Юлии Началовой Пресс-секретарь заявила, что в тот период времени Началова находилась в США и ее обеспокоила внезапно возникшая шишка на руке.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В войсках и силах Центрального военного округа (ЦВО) началась внезапная проверка боеготовности.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.