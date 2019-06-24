Энергетика
Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против ИранаПРАЙМ 07:00
Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 11:39, Ашберн
Общество
Школьница набрала 400 баллов по ЕГЭ
Обновлено в 09:29
Спорт
Аршавин погасил долг по алиментам
Футболист Андрей Аршавин рассчитался по долгам за алименты перед женой Алисой Казьминой.
Обновлено в 10:00
Авто
На трассах Нюрбургринга появился обновленный Mini John Works GP
Как рассказали представители Mini, новейшая версия JCW GP проехала круг менее чем за 8 минут — и программа тестирования еще не завершена к моменту официального пресс-релиза бренда.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
Из-за взрыва на складе боеприпасов в Казахстане погиб один человек
Пожар и взрывы в складском помещении воинской части № 44856 в городе Арысь начались утром в понедельник Один человек погиб в результате взрыва на складе боеприпасов в городе Арысь Туркестанской области Казахстана, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Зафиксированы новые случаи менингококковой инфекции в Новосибирске
По словам министра, за последнюю неделю врачи выявили в Новосибирске четыре новых случая менингококковой инфекции.
Обновлено в 00:59
Политика
МИД России осудил насилие и захват власти в Эфиопии
«Решительно осуждаем любые насильственные действия, имеющие целью неконституционный захват власти», — указано в сообщении.
Обновлено в 10:51
Здоровье
Россияне смогут из дома посмотреть список полученных по ОМС услуг
Любой гражданин получил возможность посмотреть список медицинских услуг, которые он получил в рамках ОМС за определенное время во всех поликлиниках, больницах, в которых наблюдался и лечился, а также узнать их стоимость.
Обновлено в 07:57
Политика
Турция купила российские С-400, несмотря на угрозы от США
Обновлено в 10:52
Политика
Раскрыт ущерб Грузии от потери российских туристов
Глава Ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили заявил, что убытки грузинской стороны от остановки авиасообщения с России могут составлять сотни миллионов долларов.
Обновлено в 10:40
Политика
Глава Челябинска подал в отставку
Обновлено в 00:10
Культура
Шифрин обвинил Алибасова в плагиате после чудесного исцеления на ТВ
Актер и юморист Ефим Шифрин обвинил Бари Алибасова в плагиате.
Обновлено в 10:13
Армия и оружие
Украинский спецназ впервые прошел сертификацию НАТО
Впервые в истории подразделение из страны не Североатлантического альянса прошло сертификацию как подразделение SOF отмечается в сообщении Напомним, что силы быстрого реагирования НАТО включают в себя сухопутные войска, войска специального назначения, воздушные и морские подразделения.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Суд пересмотрел дело наркополицейских в Петербурге: на четверых они получили чуть меньше 40 лет
Служившие оперативниками в Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков Василий Беликов, Алексей Амиров, Евгений Гаголкин и Евгений Жилейкин были признаны виновными в том, что в марте 2016 года по наводке своего агента задержали покупателя ста граммов мела и чуть менее 2 граммов наркотика и потребовали с него 10 млн рублей за освобождение.
Обновлено в 08:59
Общество
Якобашвили опроверг информацию о решении не возвращаться в Россию
Один из основателей компании «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не принимал решения не возвращаться в Россию после обысков в его музее «Собрание».
Обновлено в 08:10
Армия и оружие
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Транспорт
Компания Ротенберга отремонтирует трассу до Белоруссии
Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию участка 33-й — 84-й км дороги М1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией, следует из материалов на сайте госзакупок.
Обновлено в 10:57
Музыка
«Стеснение пропало»: Киркоров выпустил новый клип
Артист российской эстрады Филипп Киркоров выпустил новый клип на свою песню «Стеснение пропало».
Обновлено в 11:01
Политика
России поставили ультиматум для возвращения в ПАСЕ из-за MH17
Нидерландский фонд помощи родственникам погибших в катастрофе с Boeing 777 над Донбассом попросил отложить возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 04:44
Кино
Не стало актера Андрея Харитонова
Наиболее известной ролью Андрея Харитонова стал Артур Бертон в фильме "Овод" режиссера Николая Мащенко, после которого он стал настоящей звездой, напоминает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
Два истребителя разбились в Германии
Обновлено в 09:08
Политика
Путин разрешил транзит через РФ произведенных на Украине товаров
Президент Владимир Путин разрешил транзит украинских товаров через Россию в третьи страны с использованием системы контроля на основе пломб с технологией ГЛОНАСС.
Обновлено в 08:16
Игры
World of Warcraft Classic откроет отдельный российский сервер
Обновлено в 07:26
Наука
Комары чаще кусают чистых мужчин
Обновлено в 10:39
Происшествия
Депутат Госдумы Герасименко попал в ДТП с мотоциклистом в Москве
Депутат Госдумы Николай Герасименко сообщил, что в воскресенье на Ленинском проспекте в Москве в его машину врезался мотоциклист.
Обновлено в 07:08
Общество
Минпросвещения намерено освободить учителей от лишних отчетов
В Трудовой кодекс РФ будут внесены поправки, которые оставят для учителей в школах четыре отчетных документа, анонсировала Ольга Васильева.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Алла Пугачева преобразилась: Примадонна выглядит ровесницей Лободы
Стоит также отметить, что Алла Пугачева будто преобразилась, ведь в свои 70 она выглядит ровесницей Лободы.
Обновлено в 09:32
Политика
Силовиков на Украине осудили за танцы под песню «Офицеры, россияне»
Бывший руководитель одесского отделения «Правого сектора» Сергей Стерненко возмутился, что во время выпускного в Национальной академии Нацгвардии Украины в Харькове военные танцевали под песню российского певца Олеега Газманова «Офицеры, россияне».
Обновлено в 10:06
Политика
Россия озвучила условия для сохранения транзита газа через Украину
Действие контракта на транзит российского газа через Украину завершается 31 декабря 2019 года.
Обновлено в 06:03
Политика
Медведев встретится с премьером Франции
Главы правительств России и Франции впервые встретятся лично Российский премьер-министр Дмитрий Медведев приехал в Гавр, где он сегодня проведет переговоры с французским коллегой Эдуардом Филиппом.
Обновлено в 10:04