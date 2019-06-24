Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против ИранаПРАЙМ 07:00

Мировые цены на нефть в понедельник продолжают находиться в "зелёной зоне", а американская марка WTI усилила рост по сравнению с утром на фоне ожиданий новых санкций США в отношении Ирана, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на ожиданиях новых санкций США против Ирана

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