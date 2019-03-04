Энергетика
Нефть дорожает на открытии торговГазета.Ru 00:42
Стоимость майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 0,41%, до $65,3 за баррель.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 10:56, Ашберн
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Обновлено в 07:44
Политика
Путин подписал указ о приостановке ДРСМД
В понедельник, 4 марта, президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:07
Общество
«Роскосмос» уволит сотрудника, заявившего о «скотобазе» в хрущевках
Изначально сообщалось, что мужчина работает в центральном аппарате "Роскосмоса", но затем стало ясно, что он сотрудник "Организации Агат".
Обновлено в 10:37
Происшествия
На крыше офиса Зеленского в Киеве нашли устройство для прослушки
В Киеве полиция обнаружила аппаратуру для прослушки на крыше здания, где размещен офис кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 10:01
Экономика
Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума
Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Армия и оружие
Индийские ВВС сбили пакистанский беспилотник, пишут СМИ
По его данным, дрон нарушил воздушное пространство Индии около полудня в районе города Биканер. Его сбили вскоре после обнаружения.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Киев заявил о переходе женщины-комбата из ДНР на сторону Украины
Депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг подтвердил РБК, что Светлана Дрюк покинула республику и перешла на сторону Украины.
Обновлено в 10:07
Происшествия
В московском аэропорту Остафьево выкатился за ВПП Ан-26
Обновлено в 10:44
Экономика
Суд удовлетворил иск Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям
Арбитражный суд Москвы признал законными требования Промсвязьбанка к 10 иностранным компаниям, среди которых Promsvyaz Capital B.V. - компания бывших собственников банка Дмитрия и Алексея Ананьевых, и обязал взыскать с них солидарно 32 млрд рублей и $505 млн по сделкам, совершенным перед санацией банка, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 10:11
Общество
Пародист Александр Песков перенес тяжелую операцию
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Польше разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши разбился в Мазовецком воеводстве страны, сообщил официальный представитель генерального командования Вооруженных сил республики Марек Павляк.
Обновлено в 08:36
Экономика
«Дочка» Сбербанка стала совладельцем франчайзи KFC в России
ООО «Эй кей ресторантс» входит в ГК «Шоколадница», которая с 2014 г. выступает одним из российских франчайзи ресторанов быстрого питания KFC и Pizza Hut.
Обновлено в 09:33
Авто
Volvo установит ограничение скорости на своих автомобилях
Обновлено в 08:03
Общество
В РПЦ заявили, что «россияне закончатся к 2050 году»
Россияне закончатся к 2050 году.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Орске убит заместитель директора городских электросетей
Заместитель директора Орского производственного отделения филиала ПАО "МРСК Волги" (входит в группу компаний "Россети") "Оренбургэнерго" Дмитрий Шевелев убит в Оренбургской области, по данному факту возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 02:36
Политика
Болтон пообещал усилить давление на Кубу за поддержку Венесуэлы
Советник по нацбезопасности американского президента Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты продолжат оказывать давление на Кубу, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:39
Политика
ЕК хочет ужесточить газовую директиву до запуска «Северного потока-2»
Европейская комиссия (ЕК) рассчитывает ужесточить положения газовой директивы Третьего энергопакета до того времени, когда будет сдан в эксплуатацию строящийся газопровод "Северный поток-2" из России в Германию.
Обновлено в 09:28
Единоборства
Ближайший бой арестованного Александра Емельяненко отменен
Организация Russian Cagefighting Championship (RCC) приняла решение отменить ближайший бой Александра Емельяненко, который должен был пройти в Челябинске 4 мая.
Обновлено в 07:50
Футбол
Кокорин пожаловался адвокатам на ожог ноги после электрофореза в СИЗО
Нападающий футбольного клуба (ФК) "Зенит" Александр Кокорин пожаловался адвокатам на то, что после проведения физиотерапевтической процедуры в СИЗО "Бутырка" Москвы у него на ноге возникли ожог и загноение.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский ушёл в отрыв в предвыборной гонке на Украине
Шоумен Владимир Зеленский увеличил отрыв от остальных кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 10:00
Политика
Тереза Мэй приехала в Солсбери в годовщину отравления Скрипалей
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй посетила город Солсбери в годовщину отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 07:03
Происшествия
В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб
Обновлено в 10:14
Хоккей
Умер легендарный хоккеист Тед Линдсей
Легендарный канадский хоккеист клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» и «Детройт» Тед Линдсей скончался на 94-м году жизни.
Обновлено в 10:17
Политика
Евросоюз расширил санкции в отношении Сирии
Евросоюз расширил санкционный список по Сирии, включив в него семь должностных лиц правительства.
Обновлено в 09:02
Футбол
Глушаков обжаловал размер алиментов
Обновлено в 08:08