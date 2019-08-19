Цены на нефть растут в понедельник на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, вызванных сообщениями об атаке дронов на месторождение в стране, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на новостях об атаке дронов на месторождение в Саудовской Аравии

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