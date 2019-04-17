Нефть дорожает на макростатистике из Китая и снижении запасов в СШАПРАЙМ вчера в 06:38

Цены на нефть уверенно растут в среду на фоне статистики из Китая, которая помогла ослабить опасения относительно состояния экономики второго по величине в мире импортера "черного золота", а также на снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на макростатистике из Китая и снижении запасов в США

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