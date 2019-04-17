Энергетика
Нефть дорожает на макростатистике из Китая и снижении запасов в СШАПРАЙМ вчера в 06:38
Цены на нефть уверенно растут в среду на фоне статистики из Китая, которая помогла ослабить опасения относительно состояния экономики второго по величине в мире импортера "черного золота", а также на снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть дорожает второй день кряду благодаря спросу в Китае, снижению запасов в США
Financial Oneвчера в 02:51
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