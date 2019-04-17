Энергетика
Нефть дорожает на макростатистике из Китая и снижении запасов в СШАПРАЙМ 06:38
Цены на нефть уверенно растут в среду на фоне статистики из Китая, которая помогла ослабить опасения относительно состояния экономики второго по величине в мире импортера "черного золота", а также на снижении запасов этого сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 22:24, Ашберн
Политика
Глава Крыма оценил влияние санкций на экономику региона
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что санкции практически не влияют на развитие экономики и социальной сферы региона.
Обновлено в 20:59
Политика
Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы
В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено в 12:39
Армия и оружие
Летчики морской авиации ТОФ провели учения в районе Арктики
"На Камчатке в ходе летно-тактического учения морской авиации Тихоокеанского флота экипажи самолетов Ил-38 противолодочной эскадрильи отработали задачи по поиску и слежению за подводными лодками условного противника в арктической зоне ответственности флота", - говорится в сообщении.
Обновлено в 21:08
Происшествия
Супруга Быкова рассказала о «тяжелом» состоянии мужа
Ирина Лукьянова, супруга российского писателя и публициста Дмитрия Быкова, заявила, что ее муж находится в "тяжелом", но "стабильном" состоянии.
Обновлено в 16:55
Общество
Десятибалльные пробки парализовали движение в Томске утром в четверг
Пробки в 10 баллов зафиксированы на дорогах Томска утром в четверг, сообщает сервис "Яндекс.Пробки".Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по Томской области объявило оперативное предупреждение в связи с ожидаемыми на территории региона 18 апреля снегопадом и ветром с порывами до 27 метров в секунду.
Обновлено в 22:02
Общество
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин
Обновлено в 12:45
Происшествия
Настоятель Нотр-Дам: собор закроют на несколько лет
На пять-шесть лет закроется Собор Парижской Богоматери, заявил 17 апреля настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, сообщает Associated Press.
Обновлено в 14:24
Экономика
Семьям с третьим ребенком помогут погасить 450 тысяч рублей из ипотеки
Начиная со второго ребенка, семьи имеют право на материнский капитал, в том числе 35 тысяч малообеспеченных семей получают из этих средств ежемесячные выплаты.
Обновлено в 05:50
Политика
На Украине завели уголовное дело против Полторака, Турчинова и Парубия
Уголовное дело заведено на главу Минобороны Степана Полторака, спикера Верховной рады Андрея Парубия и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова.
Обновлено в 06:01
Происшествия
Избитый чиновник отказался от примирения с Александром Кокориным
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин во время слушаний по своему делу в Пресненском суде Москвы принес извинения избитому им главе департамента Минпромторга Денису Паку и предложил примириться.
Обновлено в 10:31
Шоу-бизнес
Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену
Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено в 13:00
Происшествия
Из студии «Время покажет» выгнали эксперта Сытина
Политолог Александр Сытин назвал трагедию, когда в 2014 году при поджоге Дома профсоюзов в Одессе погибли 48 человек, «ликвидацией малоценного человеческого материала».
Обновлено вчера в 19:53
Наука
Названы вызывающие рак кишечника продукты
Обновлено в 15:26
Технологии
Высокоэффективный магнитный холодильник разработали в России
В России разработали высокоэффективный магнитный холодильник с энергоэффективностью на 30-40% больше обычного.
Обновлено в 22:17
Футбол
На выход: определились полуфиналисты Лиги чемпионов
Голами отметились Садио Мане, Мохамед Салах, Роберто Фирмино и Вирджил ван Дейк. Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня в Мадриде.
Обновлено в 18:30
Теннис
Надаль вышел в третий круг турнира в Монте-Карло
Испанец Рафаэль Надаль в матче второго круга турнира в Монте-Карло победил соотечественника Роберто Баутиста-Агуту, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:12
Общество
Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой
Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Выпрыгнувшая из горящего общежития студентка ВШЭ умерла в больнице
В НИИ скорой помощи имени Джанелидзе скончалась 19-летняя студентка Высшей школы экономики Евгения Руденко.
Обновлено в 12:22
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Общество
Депардье выставил на продажу виллу в Бельгии
Французский актёр Жерар Депардье выставил на продажу виллу в селении Нешэн на границе Бельгии с Францией, сообщила телерадиокомпания RTL.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Кому власти Башкирии ставят турникет?
Акт первый Простой уфимский пассажир, наверное, и не подозревал какие нововведения ему готовит ему Госкомтранс РБ, но втихую продвинуть идею турникетов Тимуру Мухаметьянову не дала тревога, поднятая в соцсетях.
Обновлено в 09:18
Игры
Разработчики игр из Вологды попали в список миллиардеров Bloomberg
Братья Бухманы заработали $1,2 млрд на разработке игр для платформ iOS и Android и попали в список миллиардеров Bloomberg.
Обновлено в 16:54
Происшествия
Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле
Обновлено в 05:18
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Общество
В Минтруда рассказали, как создать рабочие места для инвалидов
«В настоящее время Минтруд работает еще над одним законом, который призван усовершенствовать механизм квотирования, улучшить стимулирование работодателей к тому, чтобы они создавали такие рабочие места», - сказал чиновник, выступая в палате регионов на заседании Совета по делам инвалидов.
Обновлено в 10:37
Экономика
В России может появиться новый экологический налог
Субсидирует процентную ставку по кредитам, взятым на эти цели.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выступит в Кремлевском дворце в честь юбилея
Концерт станет официальной частью торжеств в честь юбилея певицы, сообщили в пресс-службе ГКД. Пугачева 15 апреля отметила 70-летие.
Обновлено вчера в 17:11
Экономика
Ассоциация электронных коммуникаций оценила размер экономики рунета
По данным РАЭК, аудитория интернета в России выросла в 2018 г. на 3% к 2017 г. Интернетом пользуются 92,8 млн россиян, или 76% населения.
Обновлено в 06:34
Космос
Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году
Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено в 04:58