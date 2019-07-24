Энергетика

Нефть дорожает на фоне снижения запасов в СШАЭкономика сегодня вчера в 01:43

Черное золото дорожает на фоне публикации данных о снижении запасов в США, обнародованных Американским институтом нефти (API) по итогам минувшей недели.
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Нефть дорожает из-за снижения запасов в США

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Футбол

Клопп объяснил, почему возвращение Коутиньо в «Ливерпуль» невозможно

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал слухи о возможном возвращении в клуб полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
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У независимых кандидатов в Мосгордуму прошли обыски

В Москве прошли обыски сразу у нескольких независимых кандидатов в депутаты Московской городской думы.
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Спасавшего детей при пожаре в «Холдоми» мальчика посмертно наградят

Власти Хабаровского края намерены посмертно наградить мальчика, который спасал детей при пожаре в "Холдоми".
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НАСА анонсировало следующий выход астронавтов в открытый космос с МКС

Следующий выход американских астронавтов в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) планируется во второй половине августа, сообщили РИА Новости в НАСА.
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Экономика

Сбербанк и Mail.ru Group создают СП в сфере еды и транспорта

О планах по созданию совместного предприятия (СП) сообщается в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru Group.
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Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети

В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».
Обновлено вчера в 19:59
Общество

В Хабаровском крае из-за паводка эвакуировали почти сто человек

Девяносто человек в двух районах на севере Хабаровского края эвакуированы из-за разлива рек, подтоплены 20 жилых домов, вода вплотную подступила к местному аэропорту, сообщило правительство региона в четверг.
Обновлено в 04:05
Общество

В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги

Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.
Обновлено в 05:45
Происшествия

В Каспийском море упал азербайджанский МиГ-29

"По предварительной версии, самолет потерпел крушение и упал в Каспийское море", — добавили в военном ведомстве.
Обновлено в 02:25
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Политика

Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа

Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.
Обновлено в 04:30
Происшествия

Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации

Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Теннис

Кузнецова снялась с турнира в Вашингтоне из-за проблем с визой

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не примет участия в турнире WTA в Вашингтоне из-за проблем с получением визы США.
Обновлено в 04:00
Кино

Серый Червь из «Игры престолов» рассказал, почему не убил Джона Сноу

У фанатов сериала вызвал удивление тот факт, что жестокий и преданный Дейнерис Таргариен Червь не покончил с убившим ее Сноу.
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Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Спорт

Forbes представил рейтинг самых успешных российских знаменитостей

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов занял первое место в рейтинге самых успешных знаменитостей России до 40 лет, подготовленном журналом Forbes, заработав за год 11,5 миллиона долларов.
Обновлено в 02:50
Экономика

Ретейлеры пригрозили Центробанку бойкотом системы быстрых платежей

Ретейлеры могут отказаться от участия в системе быстрых платежей Центробанка из-за возможного роста тарифа за осуществление платежа по QR-коду до 0,7%. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо ассоциаций компаний розничной (АКОРТ) и интернет-торговли (АКИТ) главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено в 02:39
Происшествия

В Челябинской области в ДТП погибли пять человек

В Челябинской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом 25 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 21:55
Происшествия

Обезвоженные российские моряки задержатся в КНДР

Власти Пхеньяна рассматривают вариант, при котором российские моряки, задержанные на судне "Сянхайлинь-8" отправятся на родину вскоре после выяснений подробностей инцидента, ведь отношения между двумя странами хорошие.
Обновлено вчера в 06:39
Общество

Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»

Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Происшествия

В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник

В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.
Обновлено в 02:56
Кино

Скончался легендарный Рутгер Хауэр

Как сообщает Variety, Хауэр умер у себя дома в Нидерландах после непродолжительной болезни.
Обновлено вчера в 13:17
Космос

Пожар на звездолете SpaceX сняли на видео

Обновлено в 03:25
Общество

Названы изменения в законодательстве России с 1 августа

С 1 августа в России вступает в силу ряд законопроектов, способных изменить жизнь населения.
Обновлено вчера в 12:02
Политика

Власти Грузии решили субсидировать транзитные авиарейсы из России

Власти Грузии заявили о готовности выделить около €1,2 млн без НДС для субсидирования транзитных авиарейсов из России в Тбилиси и Батуми через Ереван.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

Представлен обновленный Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi показала на специальном мероприятии в Таиланде рестайлинговый внедорожник Pajero Sport.
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Общество

ВЦИОМ: около трети россиян хотели бы приобрести дачу

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем, говорится в сообщении ВЦИОМ по результатам опроса на тему владения загородной недвижимостью.
Обновлено вчера в 20:17
Происшествия

Трап врезался в самолет в московском аэропорту

Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 04:34
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Омский суд запретил эксплуатацию аэропорта имени Егора Летова

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Экономика

Опрос выявил нехватку денег до зарплаты у 75% россиян

Порядка 75% россиян до зарплаты нуждаются в деньгах.
Обновлено в 02:11
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