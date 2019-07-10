Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов топлива в СШАСуть событий вчера в 14:01
Нефть марки WTI тоже поднялась в цене. Баррель этой марки стоит на 3,27 процентов дороже, чем вчера. Как сообщает РБК со ссылкой на обнародованные статистические данные за последнюю неделю, запасы нефти в США сократились на 9,5 миллионов баррелей.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу Счетной палаты края
Депутаты заксобрания Красноярского края вынесли на сессию 11 июля вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Счетной палаты региона Татьяны Давыденко.
Обновлено вчера в 04:51
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
Пять вооруженных катеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) попытались остановить британский нефтяной танкер в районе Ормузского пролива, пишет CNN со ссылкой на двоих американских чиновников, знакомых с ситуацией.
Обновлено вчера в 19:59
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Транспорт
Подрядчик мэрии закрыл вторую часть Малышевского моста
Обновлено вчера в 23:07
Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
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Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский приказал генштабу страны активизировать работу. Об этом говорится в заявлении на его сайте.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии
Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.
Обновлено вчера в 22:22
Шоу-бизнес
Меган Маркл раскритиковали за первое публичное появление с сыном
Супруга принца Гарри нарушила очередную негласную традицию королевской семьи, показав публике двухмесячного сына Арчи.
Обновлено вчера в 20:22
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Обновлено вчера в 09:19
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Следственный комитет опубликовал оперативное видео с места убийства в отеле в новой Москве.
Обновлено вчера в 09:53
Авто
АвтоВАЗ рассказал о надежности японского вариатора для Lada Xray
В июне Lada Xray Cross с 1,6-литровым мотором HR-16 начали оснащать японским бесступенчатым вариатором Jatco.
Обновлено 08 июля в 10:40
Политика
Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию
РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 12:45
Наука
Новая технология может производить чистую питьевую воду
Обновлено вчера в 14:10
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Холодное лето – 2019: казанцам обещают тепло в конце июля
Казанцы еще успеют накупаться, конец июля и август будут теплыми, прогнозируют метеорологи.
Обновлено вчера в 23:40
Экономика
Силуанов пояснил, почему режим ЕНВД не будет продлён после 2021 года
Режим единого налога на вменённый доход (ЕНВД) продлён после 2021 года не будет, потому что не зарекомендовал себя в качестве эффективной меры.
Обновлено вчера в 05:08
Космос
Американцы доставят на МКС четыре новые солнечные батареи
В 2021-2022 годах на МКС доставят четыре новые солнечные батареи, которые установят на американском сегменте станции.
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Новейший авианосец ВМС Британии снова дал течь
В 2015 году в Лондоне была утверждена стратегия по обороне и безопасности, которая гласит о том, что в состав Военно-морских сил Британии должны входить два новых авианосца Queen Elizabeth, которые могут нести самые современные вооружения, а также по пятьдесят самолетов F-35.
Обновлено вчера в 21:44
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Космос
Астронавты смогут печатать кожу и кости прямо в космосе
Чтобы биопечать клеток кожи могла быть возможна при измененной гравитации, ученые сгущали плазму крови человека растительным материалом.
Обновлено вчера в 05:00
Футбол
Клаус Фишер забил ножницами в 69 лет, Линекеру предложили повторить
Легенда «Шальке-04» и сборной ФРГ Клаус Фишер забил гол ударом через себя в немецком телешоу в возрасте 69 лет.
Обновлено вчера в 21:16
Авто
В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев
Обновлено вчера в 05:09
Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено вчера в 10:40
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено вчера в 11:47
Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
Обновлено вчера в 18:47
Футбол
Месси стал лучшим футболистом на международной арене по версии ESPY
Обновлено вчера в 23:25