Энергетика

Нефть дорожает на фоне снижения запасов топлива в СШАСуть событий вчера в 14:01

Нефть марки WTI тоже поднялась в цене. Баррель этой марки стоит на 3,27 процентов дороже, чем вчера. Как сообщает РБК со ссылкой на обнародованные статистические данные за последнюю неделю, запасы нефти в США сократились на 9,5 миллионов баррелей.
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