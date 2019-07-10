Энергетика
Нефть дорожает на фоне снижения запасов топлива в СШАСуть событий 14:01
Нефть марки WTI тоже поднялась в цене. Баррель этой марки стоит на 3,27 процентов дороже, чем вчера. Как сообщает РБК со ссылкой на обнародованные статистические данные за последнюю неделю, запасы нефти в США сократились на 9,5 миллионов баррелей.
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Политика
Совладельцы «Рустави 2» отказались увольнять гендиректора канала
Совладельцы и партнеры грузинского «Рустави 2» отказались увольнять его гендиректора Николоза Гварамию, нецензурно комментировавшего позицию Владимира Путина по санкциям против Грузии.
Обновлено в 13:55
Футбол
Экс-форвард «Уфы», «Шинника» и «Ротора» переходит в «Волгарь»
Прошлый сезон форвард начинал в «Роторе», где забил 5 мячей, являясь на тот момент лучшим снайпером волгоградцев, а весеннюю часть провел в литовской «Паланге».
Обновлено в 16:34
Происшествия
В Албании машина российского посольства попала в ДТП
Принадлежащий российскому посольству автомобиль попал в ДТП в Албании. Об этом 10 июля сообщил портал Albanian Daily News.
Обновлено в 17:23
Происшествия
Пассажир самолета снял на видео развалившийся в полете двигатель
Один из пассажиров снял на видео и выложил в Twitter разваливающийся на части прямо в полете двигатель, у которого оторвался обтекатель турбины.
Обновлено в 07:43
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в России
Концепт-проект авианосца "Ламантин" предполагает размещение на корабле атомной энергетической установки.
Обновлено в 12:37
Технологии
Ростех и LG разработали окно-дисплей для транспорта
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями
Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
Обновлено в 11:43
Здоровье
Беременные жительницы Красноярска отравились арбузами
Обновлено в 04:00
Происшествия
В спальню Елизаветы II пробрался неизвестный мужчина
Неизвестный злоумышленник пробрался в Букингемский дворец и направился в спальню королевы Елизаветы II.
Обновлено в 17:22
Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 00:52
Наука
Ученые нашли новый способ похудения
Ученые нашли новый способ похудения. Людям с лишним весом следует заниматься укреплением мышц, а не бороться с жиром.
Обновлено в 05:43
Футбол
«Челси» сыграл вничью в первом матче под руководством Лэмпарда
Обновлено в 17:33
Гаджеты
Маскирующийся под WhatsApp вирус заразил 25 млн смартфонов на Android
Израильская компания Check Point, которая специализируется на кибербезопасности, сообщила о вирусе «Агент Смит», поразившем, по ее данным, не менее 25 млн смартфонов на Android.
Обновлено в 13:57
Экономика
Обострение экономии: россияне стали покупать меньше лекарств
В январе–мае россияне купили 2,1 млрд упаковок медикаментов — на 3,7% меньше, чем год назад.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
В Нью-Йорке суд отклонил иск Лебедева к Блаватнику и Вексельбергу
Миллиардеры Леонард Блаватник и Виктор Вексельберг выиграли судебный процесс по иску бизнесмена Леонида Лебедева, требовавшего от них выплаты около $2 млрд в качестве доли от продажи ТНК-BP, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на постановление суда.
Обновлено в 17:41
Общество
В России решили найти управу на 14-летних живодеров
Обновлено в 12:15
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Происшествия
Суд зарегистрировал дело Марата Оганесяна
10 июля Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего вице-губернатора города Марата Оганесяна, а также Александра Янчика, Василия и Кирилла Сливкиных и еще пяти фигурантов, обвиняемых по статьям «Получении взятки», «Мошенничество», «Посредничество во взяточничестве» и «Дача взятки».
Обновлено в 14:50
Авто
Реактивный Bloodhound LSR готовится к заезду на сверхзвуковой скорости
На сегодняшний день инженеры готовятся к тестированиям машины в Южной Африке перед заездом, запланированным на 2020 год.
Обновлено в 06:15
Экономика
Кудрин усомнился в росте доходов россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин счел слишком оптимистичным прогноз Минфина по росту реальных доходов россиян на один процент по итогам 2019 года.
Обновлено в 06:54
Недвижимость
Новостройки в России подорожали за год на 11%
В «Авито Недвижимость» выяснили, что стоимость квадратного метра в новостройках в России подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70 360 рублей.
Обновлено в 02:30
Политика
В «Оппозиционной платформе» назвали Зеленского «Порошенко-2»
В партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сравнили действующего лидера Украины Владимира Зеленского с бывшим президентом страны Петром Порошенко после его слов о недопустимости «монополизации телевизионного пространства» гражданами, имеющими «не проукраинские взгляды».
Обновлено в 17:15
Политика
Историк оценил призыв журналиста из Германии снести памятник Победы
Замдиректора института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT слова немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхоффа о том, что необходимо снести памятник Победы, возведённый в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.
Обновлено в 03:26
Политика
Меркель сделала заявление после приступа
Меркель сделала заявление после приступа, сообщает Reuters. Она попросила не волноваться за нее.
Обновлено в 07:40
Общество
Стрельцы вспомнят о старых заботах, а Близнецы исправят чужие ошибки
Близнецы В течение дня придётся исправлять чужие ошибки, на что уйдёт большое количество времени.
Обновлено в 13:00
Энергетика
Доходы «Газпрома» от экспорта газа упали на 40% за квартал
Доходы «Газпрома» от экспорта газа по итогам II квартала 2019 г. составили $8,7 млрд, что на 38% меньше по сравнению с предыдущим кварталом.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Финансы
США не грозит дефолт, считает аналитик
Вероятность дефолта США по внешнему долгу, которую не исключили некоторые эксперты уже этой осенью, практически равна нулю, потолок госдолга будет повышен при двухпартийной поддержке, но действительно вызывает обеспокоенность то, что внешние обязательства США продолжают бесконтрольно увеличиваться, заявил РИА Новости управляющий частными активами американского фонда Sovereign Гари Королев.
Обновлено в 17:25