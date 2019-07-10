Энергетика
Цена на нефть марки Brent выросла до $64,78 за баррельМосковский Комсомолец вчера в 01:24
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,97%, достигнув $64,78 за баррель.
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Происшествия
ФСБ задержала мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда
Муж жительницы Калининграда Антонины Зиминой, обвиняемой в госизмене, Константин Антонец задержан при посещении следственного управления ФСБ в Москве.
Обновлено вчера в 10:00
Авто
АвтоВАЗ рассказал о забытой Lada «Сахара»
Уникальный ВАЗ-2121 «Сахара» был создан практически из остатков прототипа отечественного внедорожника 4x4.
Обновлено вчера в 14:36
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Названы регионы Земли, которые станут непригодными для жизни
Учёные предупредили, что в таком случае непригодными для жизни могут стать часть Индии, некоторые регионы Бангладеша, долина реки Ганг, а также север Шри-Ланки и восток Пакистана.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
Крупный пожар произошел на Северной ТЭЦ в Мытищах
Рядом с местом пожара расположен торговый центр "Июнь". Мытищинская ТЭЦ-27 "Северная" введена в эксплуатацию в 1992 году.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Кушве из-за урагана почти 300 домов остались без электричества
Электроснабжение в пос. Дачный уже восстановлено в полном объеме, без электроснабжения остаются 210 частных жилых домов в пос. Южный.
Обновлено в 01:02
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:33
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Происшествия
33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву
Сотрудники МЧС спецрейсом вывезли 33 российских детей из Багдада в Россию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено вчера в 15:00
Финансы
Курс доллара опустился ниже 63 рублей
В последний раз доллар находился ниже отметки в 63 рубля 2 июля текущего года. Курс евро опустился на 13 копеек и составил 70,96 рубля.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон
Меган Маркл впервые показала своего сына Арчи на публике, сообщает The Sun.
Обновлено вчера в 17:06
Хоккей
Алексей Кудашов назначен главным тренером СКА
Алексей Кудашов сменил на посту главного тренера санкт-петербургского СКА Илью Воробьева, сообщили в пресс-службе хоккейного клуба.
Обновлено вчера в 14:15
Финансы
Курс доллара упал после заявлений главы ФРС США
Курс доллара заметно снизился после заявлений главы Федеральной резервной системы США о политике снижения ставок, показывают данные торгов.
Обновлено вчера в 16:21
Происшествия
Задержан заместитель главы Пенсионного фонда
Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий Иванову.
Обновлено в 04:41
Политика
Эксперт оценил идею советника Зеленского переименовать Россию
Ранее Никита Потураев, который называет себя политологом и филологом, а в ряде СМИ обозначен как советник украинского президента Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от партии "Слуга народа", предложил переименовать на Украине русский язык в "российский", а Россию - в "Московию".
Обновлено в 04:22
Политика
Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию
"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.
Обновлено в 03:18
Экономика
Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов
Издание отмечает, что этому способствует критика гомеопатии со стороны ученых, включая Российскую академию наук, а также высокая цена на такие препараты.
Обновлено в 03:10
Футбол
Аршавин и Быстров подкололи Радимова, вернувшего водительские права
Экс-футболисты «Зенита» Андрей Аршавин и Владимир Быстров посмеялись над бывшим коллегой Владиславом Радимовым, который вернул водительские права и поделился радостной новостью в Сети.
Обновлено в 02:54
Культура
В Белоруссии умер художник Виктор Громыко
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Политика
Портнов: ГБР вызвало Порошенко на допрос 17 июля
Юрист Андрей Портнов сообщил, что сотрудники Государственного бюро расследований допросят бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу об отмывании денег при продаже завода "Кузня на Рыбальском" К настоящему времени ведомство возбудило 8 уголовных дел в отношении бывшего главы государства.
Обновлено в 03:21
Общество
Врачи назвали безвредную дозу шоколада
Как рассказал профессор кафедры поликлинической терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Алексей Буеверов, если брать темный шоколад с содержанием какао не менее 50%, то среднестатистический человек каждый день может употреблять около 50 граммов.
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
Экс-замглавы Оренбурга осужден на 2,5 года колонии
«Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в органах местного самоуправления на срок три года»,– говорится в сообщении.
Обновлено в 04:20
Политика
МИД: США не гнушаются прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД
Российский замминистра подчеркнул, что США не гнушаются пользоваться прямыми подлогами и дезинформацией по теме ДРСМД.
Обновлено в 04:12