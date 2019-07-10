Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent стали дороже на 0,97%, достигнув $64,78 за баррель.

Цена на нефть марки Brent выросла до $64,78 за баррель

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Происшествия В Кушве из-за урагана почти 300 домов остались без электричества Электроснабжение в пос. Дачный уже восстановлено в полном объеме, без электроснабжения остаются 210 частных жилых домов в пос. Южный.

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Происшествия 33 российских детей эвакуировали из Ирака в Москву Сотрудники МЧС спецрейсом вывезли 33 российских детей из Багдада в Россию, сообщили "Интерфаксу" в среду в пресс-службе МЧС РФ.

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