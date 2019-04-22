Энергетика
Нефть Brent поставила новый рекорд годаREGNUM 11:53
Мировые цены на нефть взлетели после заявлений США о скором введении «полного запрета» на иранскую нефть, 22 апреля передает агентство Reuters.
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Впервые с ноября 2018 цена на нефть марки Brent превысила $72
Энергетика и промышленность России19 апреля в 02:14
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Происшествия
Новгородские власти опровергли информацию о забастовке медиков
Ранее независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей» сообщил в Twitter, что сотрудники скорой помощи в Окуловке начали «итальянскую забастовку».
Обновлено в 12:22
Происшествия
Суд в Болгарии вынес приговор обвиняемому в убийстве журналистки
Областной суд в городе Русе (Болгария) приговорил Северина Красимирова, обвинённого в убийстве болгарской тележурналистки Виктории Мариновой, к длительному тюремному заключению.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Швейцарские полицейские задержали напавших на генконсульство Турции
Полиция швейцарского Цюриха задержала троих молодых людей, совершивших нападение на генконсульство Турции, - сообщили в муниципальной полиции.
Обновлено в 11:10
Технологии
Гендиректор Sports.ru покинул свой пост
Генеральный директор и сооснователь издания Sports.ru Дмитрий Навоша ушёл со своего поста.
Обновлено в 11:13
Происшествия
В Чечне осужден участник нападения на псковских десантников
Как установили следствие и суд, осужденный 29 февраля 2000 года в составе вооруженной банды под руководством Хаттаба и Басаева участвовал в нападении на военных 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск.
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Культура
НТВ запустит документальный сериал «Намедни» без Парфенова
Телеканал НТВ готовит документальный сериал под рабочим названием «Намедни», говорится в сообщении на сайте телеканала.
Обновлено в 10:44
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Тарасова послала не оценивших костюм Медведевой завистников
Знаменитый российский наставник по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась относительно повышенного внимания пользователей Сети к новому костюму спортсменки Евгении Медведевой, передает НСН.
Обновлено в 11:08
Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
Обновлено в 12:54
Наука
24 мая «дочь Путина» будет защищать кандидатскую диссертацию в МГУ
Руководитель проекта Иннопрактика при МГУ Екатерина Тихонова, которую СМИ называют дочерью президента России Владимира Путина, 24 мая будет защищать кандидатскую диссертацию в сфере физико-математических наук.
Обновлено в 12:57
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Шоу-бизнес
Сын вдовы Евстигнеева разрыдался на похоронах матери
Одним из первых на церемонию прибыл сын Ирины Цывиной Евгений Благонравов.
Обновлено в 06:26
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
В Госдуме назвали Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов раскритиковал авторов программ Comedy Club и "Наша Russia".
Обновлено в 10:29
Происшествия
Оползень обрушил жилой дом в Стамбуле
Четырехэтажный жилой дом в стамбульском районе Кягытхане рухнул в результате оползня. Сейчас на месте работают спецслужбы.
Обновлено в 10:35
Происшествия
Пять человек погибли от землетрясения на Филиппинах
Сегодня, 22 апреля, на Филиппинах произошло землетрясение, по данным Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, его магнитуда — 5,9. Геологическая служба США приводит другие данные — 6,3. Очаг природного бедствия располагался неподалеку от Манилы, залегая на глубине около 40 километров.
Обновлено в 11:05
Политика
Госпогранслужба Украины отказала Саакашвили во въезде в страну
Государственная погранслужба Украины заявила, что у бывшего президента Грузии и губернатора Одесской области Михаила Саакашвили нет оснований для законного въезда в страну.
Обновлено в 13:04
Авто
«Группа ГАЗ» запустила специальные программы на покупку автобусов «Вектор Next»
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея
Пугачева забыла слова собственной песни на вечеринке в честь юбилея Грандиозное празднование 70-летия Аллы Борисовны состоялось 20 апреля.
Обновлено в 10:14
Происшествия
В Москве обнаружили тело чемпионки России по тайскому боксу
Тело победительницы Кубка России по тайскому боксу Кристины Мялиной обнаружили в Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 05:29
Авто
Tesla на видео показала сверхбыстрое ускорение нового Tesla Roadster
В социальной сети Instagram марка распространила видеоролик, в котором показала сверхбыстрое ускорение суперкара Tesla Roadster.
Обновлено в 07:18
Происшествия
На Шри-Ланке в результате терактов погибли трое детей совладельца ASOS
В результате терактов на Шри-Ланке погибли трое детей самого богатого человека Дании и крупнейшего акционера интернет-магазина ASOS, Андерса Холча Повлсена, сообщает Metro со ссылкой на представителя бизнесмена.
Обновлено в 06:34
Политика
Экс-глава Нацбанка Украины отказалась идти на допрос в Генпрокуратуру
Ранее стало известно, что в Генпрокуратуру Украины на допрос вызвали в том числе Бориса Ложкина, бывшего руководителя администрации Петра Порошенко, действующего заместителя главы АП Алексея Филатова и Валерию Гонтареву.
Обновлено в 10:48
Шоу-бизнес
Вандалы осквернили могилу Евгения Осина
Неизвестные осквернили захоронение российского и советского певца Евгения Осина на московском Троекуровском кладбище, сообщается в телеграм-канале 112.
Обновлено в 11:14
Происшествия
Tesla Model S взорвалась на парковке в Шанхае
В китайском сервисе микроблогов Weibo в воскресенье, 21 апреля, выложили видео, на котором электромобиль Tesla Model S взрывается на подземной парковке в Шанхае, судя по времени, указанному на видео, около восьми вечера в воскресенье.
Обновлено в 09:14
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Политика
В Кремле считают преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено в 08:13
Наука
Ученые: Картинка в руках обманула камеры видеонаблюдения
Проведенные исследователями Лёвенского католического университета опыты наглядно показали как с помощью изображения на картонке алгоритм обнаружения терял людей, тогда как для обычного человеческого глаза их наличие было очевидным.
Обновлено в 12:26
Авто
Завод ЗАЗ продает уникальный Lanos для кольцевых гонок
Запорожский автозавод, который последние полтора года не производил ни одного легкового автомобиля, выставил на продажу уникальную машину — спортивный ZAZ Lanos для профессиональных кольцевых гонок.
Обновлено в 07:54
Хоккей
Валерий Шанцев покинул пост руководителя ХК «Динамо»
Выслушав доклад, совет директоров признал выступление хоккейного клуба в сезоне 2018/19 успешным.
Обновлено в 08:01