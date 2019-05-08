Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов в СШАПРАЙМ 12:46

Как сообщило ранее в ходе торгов минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 3 мая неожиданно снизились — на 4 миллиона баррелей, до 466,6 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали рост показателя на 1,2 миллиона.

Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов в США

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