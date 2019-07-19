Энергетика
Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем ВостокеПРАЙМ вчера в 06:11
Мировые цены на нефть уверенно идут вверх в пятницу днем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с инцидентом с иранским беспилотником, свидетельствуют данные торгов.
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Авто
Всё больше американцев переезжает жить в автомобили
Разумеется, это по карману далеко не всем приезжим, поэтому здесь стали появляться люди, которых прозвали «вэнлордами» – они сдают в аренду свои автомобили, чаще всего минивэны и фургоны, но не для поездок, а для проживания.
Обновлено в 09:00
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Общество
11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц
Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Политика
Трамп намерен обсудить с премьером Швеции арест рэпера A$AP Rocky
Американский президент Дональд Трамп сообщил, что намерен обсудить с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном ситуацию с рэпером A$AP Rocky, который был арестован в этой стране.
Обновлено вчера в 19:17
Общество
Иркутский губернатор отчитался о выплатах пострадавшим от паводка
Губернатор Иркутской области Сергей Левченко рассказал о проведенных за 18 суток после паводка масштабных работах и получении положенных выплат 99% пострадавших.
Обновлено в 10:12
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Общество
Врач оценил состаривающее приложение FaceApp
Врач-гериатр, занимающийся лечением болезней преклонного возраста, Валерий Новоселов раскритиковал приложение FaceApp, которое показывает, как человек будет выглядеть в старости.
Обновлено в 08:22
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что из-за дочери у нее начался «психоз»
Звезда попросила помощи у друзей и поклонников. Популярная телеведущая Лера Кудрявцева в августе прошлого года во второй раз стала мамой.
Обновлено в 04:09
Футбол
«Арсенал» победил «Крылья Советов» в матче РПЛ
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» проиграл тульскому «Арсеналу» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:30
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество
Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника
Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Спорт
Сидорова победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Лондоне
Россиянка Анжелика Сидорова выиграла соревнования в прыжках с шестом на десятом этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне.
Обновлено в 11:42
Космос
OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
Британская компания OneWeb планирует 22 июля открыть завод в США с целью производства спутников связи для своей глобальной орбитальной группировки, сообщила в пятницу компания.
Обновлено вчера в 02:57
Политика
На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице
Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной рады Анастасия Приходько заявила, что на нее напали во время концерта в Виннице.
Обновлено в 07:58
Армия и оружие
Украинская армия разглядела в Чернобыльской зоне войска России и приготовилась к бою
На Украине разглядели вблизи украинской границы на белорусской части Чернобыльской зоны отчуждения готовые к наступлению войска РФ.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Армия и оружие
США готовят в Персидском заливе морскую военную операцию
США планируют организовать в Персидском заливе масштабную морскую военную операцию.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Полиция Японии получила ордер на арест поджигателя студии Kyoto Animation
Японская полиция получила ордер на задержание местного жителя, который признался в поджоге аниме-студии Kyoto Animation в городе Киото, в результате чего более 30 человек погибли и еще 36 пострадали.
Обновлено в 12:30
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Происшествия
В Сочи женщина на внедорожнике врезалась в супермаркет
Обновлено в 11:20
Космос
«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура
С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Политика
Франция осудила Иран за захват британского танкера
Франция выражает глубокую обеспокоенность в связи с задержанием Ираном танкера Великобритании и решительно осуждает этот поступок.
Обновлено в 06:46
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца
Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки.
Обновлено в 06:41
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14