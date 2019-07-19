Мировые цены на нефть уверенно идут вверх в пятницу днем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с инцидентом с иранским беспилотником, свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке

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