Энергетика

Нефть дорожает на фоне эскалации напряженности на Ближнем ВостокеПРАЙМ вчера в 06:11

Мировые цены на нефть уверенно идут вверх в пятницу днем на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, связанной с инцидентом с иранским беспилотником, свидетельствуют данные торгов.
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Нефть подорожала почти на 2% после новостей об инциденте в Ормузском проливе

Эхо Москвывчера в 21:03

Нефть торгуется разнонаправленно на неопределенности вокруг Ирана и США

ПРАЙМвчера в 14:03

Цена нефти Brent поднялась на 2% из-за ситуации в Ормузском проливе

Инфоросвчера в 16:20

Цена нефти Brent поднялась на 2% на фоне нового инцидента в Ормузском проливе

ТАССвчера в 16:00

Американо-иранское противостояние пугает фондовые биржи

Вестник Кавказавчера в 19:00

Нефть дорожает, баррель Brent преодолел рубеж в $63

Росбалтвчера в 02:53

Нефть подскочила после того, как ВМС США сбили иранский беспилотник

Financial Oneвчера в 02:25
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Происшествия

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Пятилетний мальчик, имевший российское гражданство, найден мертвым в Польше. Об этом сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 11:27
Общество

Участница конкурса красоты удивила жюри выбором купальника

Участница конкурса красоты "Мисс Англия" мусульманка Айша Хан удивила жюри выбором купальника, пишет The Sun.
Обновлено в 10:01
Политика

Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским

Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Трехлетняя россиянка отравилась наркотиками на Ибице

Отравившуюся наркотиками трехлетнюю девочку из России доставили в больницу на Ибице в критическом состоянии, сообщили местные СМИ.
Обновлено вчера в 05:25
Политика

В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 09:15
Космос

«Союз МС-13» с международным экипажем стартовал к МКС с Байконура

С Байконура к Международной космической станции (МКС) успешно стартовал пилотируемый корабль «Союз МС-13» с ракетой-носителем «Союз-ФГ».
Обновлено в 12:38
Происшествия

Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне

В Барселоне похитили и изнасиловали российскую туристку, сообщает газета La Vanguardia.
Обновлено в 08:16
Политика

В России могут ввести степень PhD

Министерство науки и высшего образования РФ рассматривает возможность введения ученой степени Doctor of Philosophy (PhD) в качестве дополнения к уже действующей системе степеней.
Обновлено в 11:46
Общество

11 тысяч человек в России получают зарплату более миллиона в месяц

Зарплату более 1 млн рублей в месяц получают не менее 11 тысяч человек в России, то есть 0,1% всех работников страны, сообщает РБК, со ссылкой на Росстат.
Обновлено вчера в 02:59
Армия и оружие

Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Обновлено вчера в 16:31
Происшествия

Роспотребнадзор проверит молочное производство в Нижегородской области

Роспотребнадзор проверит производство молочной продукции в Воротынском районе Нижегородской области.
Обновлено в 08:58
Культура

Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап

Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро

В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Здоровье

Медики рассказали о скрытых опасностях твердого сыра

Именно поэтому в день рекомендуется съедать не более 30-50 граммов твердого сыра. Врачи советуют отталкиваться от жирности сыра.
Обновлено вчера в 09:48
Политика

Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Пушков прокомментировал претензии Омеляна к Зеленскому

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, назвавшего "цирком" указ президента Владимира Зеленского о повышении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 10:31
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить воду сразу после еды

Многие люди уверены в том, что пить воду сразу после еды вредно для здоровья человека.
Обновлено в 05:50
Политика

МИД Ирана заявил о законности задержания танкера Stena Impero

Накануне Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом.
Обновлено в 07:23
Интернет

Tinder отказался от оплаты через Google Play

Tinder - последний пример, когда служба знакомств больше не использует платежную систему Google Play в приложении.
Обновлено в 08:20
Политика

Посол Украины заявил о подрыве доверия к Германии из-за России

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие украинцев к Германии.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Названа новая версия гибели группы Дятлова

Житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин выдвинул новую версию гибели туристов группы Игоря Дятлова.
Обновлено в 08:50
Энергетика

Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд

Цены на бензин в Грузии достигли исторического максимума, сообщает в субботу, 20 июля, ТАСС.
Обновлено в 12:52
Общество

В префектуре Фукусима впервые после аварии на АЭС открылся пляж

Пляж Китайзуми (Kitaizumi) в городе Минамисома близ АЭС "Фукусима-1" открылся впервые с момента аварии в марте 2011 года, сообщает газета Japan Times.
Обновлено в 11:13
Общество

В США шесть человек погибли из-за жары

Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес

Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой

Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Общество

Блогер Давидыч сделал 1200 приседаний из-за интервью Дудю

Обновлено в 12:32
Происшествия

Замначальника самарского управления ФСИН арестован на два месяца

Самарский районный суд арестовал первого заместителя начальника управления ФСИН по Самарской области Дениса Шматова, ранее задержанного при получении взятки.
Обновлено в 06:41
Здоровье

Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара

Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20
Общество

В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсации

99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.
Обновлено в 09:48
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Узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное - Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Омана.
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