Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США

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