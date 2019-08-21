Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:05, Ашберн
Гаджеты
Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix
Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.
Обновлено вчера в 18:21
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник
Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".
Обновлено в 05:13
Футбол
Тамез отказался от перехода в «Спартак»
Хавбек «Ниццы» Адриан Тамез решил отказаться от перехода в московский «Спартак».
Обновлено в 05:41
Происшествия
Галямину арестовали еще на 10 суток
Обновлено в 05:21
Авто
Toyota наладит в России производство нового кроссовера RAV4
В октябре 2019 года завод Тойота в Санкт-Петербурге запускает производство абсолютно нового кроссовера RAV4.
Обновлено в 05:50
Авто
Представлен трехрядный компактвэн Suzuki XL6
«Шестерка» создана совместным предприятием Maruti Suzuki специально для рынка Индии и представляет собой премиум-версию компактвэна Suzuki Ertiga, который дебютировал в прошлом году.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Глава офиса Зеленского подал иск против журналистов программы «Схемы»
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан подал в Шевченковский районный суд Киева иск против журналистов программы "Схемы" и "Национальной общественной телерадиокомпании Украины" о защите чести, достоинства и деловой репутации, сообщается на государственном портале "Судебная власть Украины".
Обновлено в 06:12
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Наука
Карта мозга не показала различие между прослушиванием книг и чтением
Ученые с помощью функциональной МРТ не нашли разницы в воздействии на мозг человека чтения бумажных книг и прослушивания аудиокниг.
Обновлено в 01:31
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Экономика
ЦБ запустил новый механизм оценки кредитоспособности компаний банками
Банк России запустил новый механизм оценки кредитоспособности компаний после его тестирования в своей регулятивной "песочнице", сообщается на сайте регулятора.
Обновлено в 05:55
Общество
В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения
В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Происшествия
Врачей Архангельской больницы не предупредили о том, что пострадавшие при взрыве в Белом море заражены радиацией
Как пишет «Медуза» уже во время операции пришли дозиметристы, которые обнаружили повышение показателей излучения.
Обновлено вчера в 23:02
Здоровье
Все хирурги больницы на Урале написали заявления об увольнении
Все хирурги горбольницы № 1 Нижнего Тагила, второго по величине города Свердловской области, написали заявления об увольнении.
Обновлено в 06:06
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено в 04:51
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Общество
Чиновники обещали не запрещать смартфоны в московских школах
Ранее в Минпросвещения объяснили рекомендацию ограничить использование смартфонов в школах намерением ограничить потенциальный вред для здоровья и повысить эффективность образовательного процесса.
Обновлено в 06:04
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Только половина россиян верно описала внешний вид флага страны
Подавляющее большинство россиян (84%) испытывает гордость, восхищение или симпатию при виде российского флага, однако лишь половина знает, как он выглядит.
Обновлено в 05:36
Армия и оружие
Иран представил ЗРК собственного производства «Бавар-373»
Тегеран 22 августа представил зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Бавар-373", считающийся в Иране более продвинутой системой, чем С-300, комплекс официально был представлен в четверг в день оборонный промышленности Ирана президентом Ирана Хасаном Роухани, следует из сообщения, опубликованного на его официальном сайте.
Обновлено в 02:10
Экономика
Полис ОСАГО за семь месяцев в среднем подешевел на 5,5%
Средняя премия по ОСАГО по итогам января - июля 2019 года снизилась на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5 370 рублей, следует из статистики Российского союза автостраховщиков (РСА).
Обновлено в 03:18
Происшествия
Алтайский следователь-насильник вышел на свободу и напал на женщину
Бывший следователь следственного отдела СК России по республике Горный Алтай Александр Сатлаев, осуждённый в 2015 году за изнасилования и выпущенный по условно-досрочному освобождению, совершил новое нападение на женщину.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
Россия ждет реакции СБ ООН на ракетные испытания США
Обновлено в 06:55
Политика
Над Донецком подняли флаги России
Обновлено в 03:24
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Экономика
У россиян стало меньше свободных денег
Отмечается, что индекс свободных денег у россиян в июле уменьшился на 10 % по сравнению с июньским показателем, а его значение достигло отметки в 29,3 тыс. рублей.
Обновлено в 06:00
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:26