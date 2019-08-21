Энергетика

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25

Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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