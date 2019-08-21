Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 07:30, Ашберн
Политика
Евросоюз выступил против возвращения России в G8
Евросоюз считает, что приглашение России вернуться к формату «Большой восьмерки» в нынешних условиях стало бы признаком слабости G7.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Экономика
В Москве повысят городские доплаты к пенсиям
Как пенсионеру оформить доплату к пенсии Как оформить право на бесплатный проезд и лекарства для пенсионеров в Москве По словам Сергея Собянина, доходы бюджета позволяют повысить доплаты к пенсиям.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Бельгийские националисты предложили Трампу купить Валлонию за 1 евро
Члены молодежного крыла бельгийской националистической партии "Новый фламандский альянс" предложили американскому лидеру Дональду Трампу выгодную сделку - приобрести состоящий из пяти провинций Валлонский регион всего за один евро.
Обновлено в 06:31
Общество
Московский метрополитен подал иск к Навальному и Яшину
Обновлено в 06:00
Футбол
Семак прокомментировал свою дисквалификацию
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета РФС.
Обновлено в 04:57
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Наука
Waymo поделилась с исследователями собранными автопилотом данными
Компании, разрабатывающие алгоритмы автопилота для машин, как правило, вынуждены самостоятельно собирать данные для обучения системы.
Обновлено в 07:08
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Происшествия
Работник «Магнита» умер на совещании от передозировки наркотиков
Инспектор по пожарной безопасности в сети магазинов «Магнит» умер на рабочем совещании от передозировки наркотиков.
Обновлено в 03:26
Культура
Игорь Крутой рассказал о конфликте с Лаймой Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал слова Лайме Вайкуле о конфликте с ним.
Обновлено в 01:07
Общество
Владелец польского ресторана оскорбил украинцев
Заявление, в котором граждане Украины были названы «недолюдьми», сделал в соцсетях владелец одного из ресторанов города Гдыня (Польша), пишет Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 22:44
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве
Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 08:13
Экономика
Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности
Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.
Обновлено в 06:47
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»
Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено 20 августа в 20:00
Культура
Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России
Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Здоровье
Врачи рассказали, кому нельзя есть малину
Малина содержит большое количество витаминов. Ягода считается полезной, но есть категории людей, которым ее не советуют употреблять.
Обновлено в 04:43
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие
В Перу прибыл третий модернизированный штурмовик Су-25
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
Обновлено в 02:43
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Политика
Украину призвали готовиться к войне с Россией
Отношения между Россией и Украиной обострились в 2014 году после смены власти в Киеве.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
Обновлено в 04:51
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия
На северо-востоке Москвы локализовали пожар в жилом доме
Пожар в 12-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы удалось локализовать на площади 20 квадратных метров, спасены десять человек, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Обновлено в 05:26
Политика
Троих осужденных на Украине россиян готовят к обмену
Граждан России Александра Баранова, Евгения Мефедова и Максима Одинцова, осужденных на Украине, готовят к процедуре обмена заключенными между Киевом и Москвой.
Обновлено в 04:56