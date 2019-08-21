Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в США

Энергетика «Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.

Политика Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.

Происшествия В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.

Энергетика Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.

Политика Над Донецком подняли российский флаг В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Политика Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.

Политика Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8 Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.

Общество Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Политика Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8 Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».

Происшествия В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.

Общество «Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.

Армия и оружие США и Турция начинают создание безопасной зоны Главы оборонных ведомств Турции и США провели 21 августа телефонные переговоры, в результате которых договорились начать первую фазу формирования так называемой «безопасной зоны» в Сирии.

Происшествия В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».

Происшествия Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке «Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.

Политика Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal.

Кино Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Культура Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.

Общество Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.

Авто Ravon возвращается в Россию и объявляет цены Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.

Транспорт Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.