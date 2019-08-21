Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Руководитель компании Андрей Коболев у себя в Facebook агитирует украинцев запасаться впрок газом на зимний период, когда тарифы на него поползут вверх.
Обновлено в 02:52
Политика
Захарова ответила Зеленскому на заявление о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала высказывание президента Украины Владимира Зеленского, который связал возможность участия России в G8 с вопросом о принадлежности Крыма.
Обновлено в 05:32
Происшествия
В Петербурге горит склад на площади 4000 квадратных метров
В МЧС заявили, что в Санкт-Петербурге произошло возгорание на складе. Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. м.
Обновлено в 09:49
Энергетика
Минфин допустил повышение налоговой нагрузки на нефтяную отрасль
Отмечается, что это могут сделать с целью компенсировать 600 млрд рублей выпадающих доходов бюджета, возникающих в случае предоставления налоговых льгот для Приобского месторождения, которое считается высокообводненным, а его запасы — трудноизвлекаемыми.
Обновлено в 04:47
Политика
В Великобритании снимут сериал о Путине
Обновлено в 03:45
Политика
Над Донецком подняли российский флаг
В Донецке подняли российский триколор вместо флага самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено в 02:43
Политика
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Обновлено вчера в 10:12
Политика
Песков: Россия не ставит самоцелью возвращение к G8
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в страна не ставит себе цель вернуться в состав G8.
Обновлено в 09:56
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать акции протеста 31 августа
Мэрия Москвы отказалась согласовать все заявки на проведение 31 августа акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 07:58
Политика
Пушков счёл негодной политикой условия для возвращения России в G8
Сенатор Алексей Пушков назвал негодной политику выставления условий возвращения России в G8, а также прокомментировал слова украинского лидера Владимира Зеленского о ситуации с «Большой восьмёркой».
Обновлено в 05:03
Происшествия
В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами
Полицейские Кемеровской области задержали подозреваемого в нанесении ножевых ранений двум мужчинам во время массовой драки в селе Подгорном.
Обновлено в 05:53
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
США и Турция начинают создание безопасной зоны
Главы оборонных ведомств Турции и США провели 21 августа телефонные переговоры, в результате которых договорились начать первую фазу формирования так называемой «безопасной зоны» в Сирии.
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено в 09:08
Происшествия
Российские врачи прибыли в Турцию на помощь пострадавшей девочке
«Специалисты из Санкт-Петербурга в сопровождении сотрудника генконсульства в Анталье прибыли в университетскую больницу Памуккале для анализа состояния 12-летней россиянки, пострадавшей на отдыхе в Бодруме, и определения во взаимодействии с турецкими врачами оптимальных методов лечения», — сказала РБК Касимова.
Обновлено в 09:13
Политика
Песков прокомментировал попытку Трампа купить Гренландию
О намерении Трампа купить входящую в состав Дании на правах автономии Гренландию 16 августа написала газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 09:30
Гаджеты
Bloomberg: iPhone 11 получат тройную камеру и Face ID
Кое-какие изменения коснулись и Face ID.
Обновлено в 10:01
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Обновлено 20 августа в 22:59
Кино
Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину
Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
Обновлено в 07:56
Футбол
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов
В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».
Обновлено вчера в 16:54
Культура
Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
Композитор и продюсер Игорь Крутой прокомментировал сообщения о конфликте с латвийской певицей Лаймой Вайкуле, о котором та рассказала ранее.
Обновлено в 04:30
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Общество
Новая книга Виктора Пелевина вышла в продажу
Новый роман Виктора Пелевина «Искусство легких касаний» выходит в продажу 22 августа.
Обновлено в 06:44
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
Линейка сократилась до трех моделей: Ravon R2, Nexia R3 и R4. Цены стартуют с отметки 646 000 рублей.
Обновлено вчера в 09:20
Транспорт
Миллион петербуржцев получат новые станции метро в начале сентября
Власти Санкт-Петербурга запланировали на начало сентября открытие новых станций Фрунзенского радиуса метро, которых ждут около миллиона жителей.
Обновлено в 07:36
Политика
Песков назвал возможную причину изменения данных Путина в Росреестре
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, в связи с чем могли быть изменены имя и фамилия Владимира Путина в выписке из Росреестра, о чем сообщалось в СМИ, но допускает, что это могло быть сделано в интересах безопасности главы государства.
Обновлено в 09:20