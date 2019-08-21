Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 01:24, Ашберн
Политика
Макрон назвал ошибкой возможное возвращение России в G8
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек
Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Турция проведет саммит с Россией и Ираном по Сирии
Турция в свою очередь называет незаконными действия Сирии.
Обновлено вчера в 18:04
Армия и оружие
Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России»
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) он должен включать «всё новое оружие России».
Обновлено вчера в 22:10
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового Kia Mohave
Внедорожник получит полностью цифровую панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, а в целом передняя панель нового Mohave будет схожа с K900.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Президент Финляндии приветствовал Путина по-русски
Открывая переговоры в Президентском дворце в Хельсинки, президент Финляндии Саули Ниинисте приветствовал российского лидера Владимира Путина на русском языке.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали восемь человек
Пассажирский автобус перевернулся в Московской области, пострадали восемь человек, сообщили "Интерфаксу" в ГИБДД РФ.
Обновлено в 01:09
Происшествия
При крушении вертолета в Греции погиб основатель Музея русской иконы
В авиакатастрофе в Греции погиб основатель Музея русской иконы, предприниматель и меценат Михаил Абрамов, сообщил РИА Новости его соратник, бывший сотрудник музея Сергей Брюн.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
СК подтвердил факты насилия со стороны отца сестер Хачатурян
Обновлено вчера в 05:37
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Общество
В «Роскачестве» выбрали лучшие электрические чайники
Эксперты «Роскачества» провели исследование электрических чайников. Всего проверили 30 моделей объемом от одного до двух литров.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В аэропорту Новосибирска из-за тумана задержали более десяти рейсов
Более десяти рейсов задерживаются в четверг в аэропорту Новосибирска из-за тумана, транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.
Обновлено вчера в 23:21
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Спрос на Гренландию после долгого перерыва начал расти
Трамп не упустил шанс напомнить об этом датчанам: «Я считаю, что это хорошая идея, поскольку Дания теряет из-за этого 700 млн долларов в год».
Обновлено вчера в 22:57
Общество
Ветер сломал одну из старейших достопримечательностей во Владивостоке
Обновлено вчера в 20:50
Общество
Дайверы рассказали об «ужасающих» повреждениях «Титаника»
Американские исследователи-дайверы, совершившие экспедицию к обломкам парохода "Титаник", обнаружили "ужасающие" повреждения корабля, вызванные воздействием микроорганизмов и коррозии.
Обновлено в 01:01
Экономика
Собянин принял решение о повышении городских доплат к пенсиям
Обновлено вчера в 09:38
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Армия и оружие
Идлибский котел. Что даст армии Асада контроль над Хан-Шейхуном
Седьмого августа сирийская армия восстановила контроль над городом Арбаин на северо-западе граничащей с Идлибом провинции Хама и ликвидировала 45 боевиков.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Подожженный в Москве мужчина оказался инвалидом
Мужчина, которого подожгли в одном из московских дворов, оказался инвалидом.
Обновлено вчера в 14:29
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур.
Обновлено вчера в 23:39
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Футбол
Навас подал запрос на трансфер из «Реала»
Вратарь «Реала» Кейлор Навас хочет покинуть мадридскую команду, утверждает Marca.
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
«Брага» усилилась нападающим перед матчем со «Спартаком»
Напомним, «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 01:04
Кино
Forbes обновил рейтинг самых высокооплачиваемых актёров
На сайте журнала Forbes появился рейтинг самых высокооплачиваемых актёров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019-го.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Внучка-сирота Назаровой не приедет на похороны бабушки
Десятилетняя внучка актрисы Александры Назаровой не приедет на похороны звездной бабушки, которая ушла из жизни в возрасте 79 лет.
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Дагестанский историк ответил Кадырову за имама Шамиля
Председатель Дагестанского историко-географического общества Зураб Гаджиев ответил главе Чечни Рамзану Кадырову на вопросы об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 08:47
Футбол
Кабелла на костылях покинул стадион после матча с «Олимпиакосом»
Полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла, получивший травму во время первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4), покинул стадион на костылях.
Обновлено вчера в 19:44
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 10+ 5G испытали на прочность. Видео
Популярный видеоблогер JerryRigEverything испытал на прочность флагманский смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который вышел пару недель назад.
Обновлено вчера в 15:08