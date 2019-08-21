Энергетика

Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25

Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Данные по запасам нефти в США разочаровали аналитиков

Московский Комсомолецвчера в 22:16

Цена нефти марки WTI перешла к снижению на сомнениях в устойчивости спроса

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Нефть Brent подорожала в среду на фоне снижения цен на WTI

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Запасы нефти в США упали на 2,7 млн баррелей

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Нефть Brent заканчивает сессию выше $60 за баррель

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Цены на нефть повышаются, баррель Brent закрепился выше $60

Росбалтвчера в 02:59

Цены на нефть растут

RT на русскомвчера в 01:07
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В Подмосковье восемь человек пострадали при опрокидывании автобуса

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Появилось видео астронавтов NASA в открытом космосе

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В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку

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Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»

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Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
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Политика

Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Общество

В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков

Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
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Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»

Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Общество

Умер академик РАН Сергей Федотов

«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Космос

Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура

Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек

При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Кино

Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова

Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Политика

Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»

Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Авто

Ravon возвращается в Россию и объявляет цены

В компании напомнили, что с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.
Обновлено вчера в 11:08
Общество

В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»

Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
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Обновлено в 00:14
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»

По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Интернет

Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями

Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия

В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену

Обновлено вчера в 01:18
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика

В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность возвращения российской стороны в G8, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика

России написали сценарий нового экономического кризиса

Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Музыка

Limp Bizkit даст концерт в Краснодаре

Обновлено вчера в 13:44
Общество

Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»

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Квентин Тарантино впервые станет отцом

Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
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Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Обновлено вчера в 10:16
Театры

Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука

Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
Обновлено вчера в 08:50
Транспорт

Аэропорт Южно-Сахалинск планируют сделать всепогодным

Власти Сахалинской области намерены сделать международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) всепогодным.
Обновлено вчера в 23:47
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