Энергетика
Нефть дорожает на данных по запасам сырья в СШАПРАЙМ вчера в 01:25
Цены на нефть растут в среду утром, стоимость Brent закрепляется на отметке 60 долларов за баррель на фоне еженедельных данных по запасам сырья в США от Американского института нефти (API), свидетельствуют данные торгов.
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Космос
Появилось видео астронавтов NASA в открытом космосе
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
В Нижегородской области нашли пропавшую в лесу девочку
Обновлено вчера в 19:21
Энергетика
Путин одобрил льготы для Приобского месторождения «Роснефти»
Президент Владимир Путин одобрил предоставление льгот для Приобского месторождения «Роснефти», заявил первый вице-президент «Роснефти» Павел Федоров.
Обновлено вчера в 09:37
Политика
Путин встретится в Хельсинки с президентом Финляндии
Владимира Путина ждут в Хельсинки, где он проведет переговоры с финским коллегой Саули Ниинистё.
Обновлено 20 августа в 23:20
Политика
Зеленский прокомментировал возможность возвращения России в G8
Президент Украины Владимир Зеленский на странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения России в G8.
Обновлено в 00:55
Общество
В Находке объявили режим ЧС из-за сильных осадков
Власти приморского города Находки ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с сильными осадками, которые прошли в городе ночью, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии.
Обновлено вчера в 22:20
Футбол
Быстров: «Игра не пошла по сценарию „Краснодара“, карета стала тыквой»
Игра не пошла по сценарию "Краснодара".
Обновлено вчера в 18:59
Общество
Умер академик РАН Сергей Федотов
«После тяжёлой болезни в ночь на 20 августа 2019 года в Москве на 89 году жизни скончался академик РАН Сергей Александрович Федотов», — сообщили в институте.
Обновлено в 00:43
Космос
Ракета «Союз» с роботом Федором стартовала с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1а» стартовала с космодрома Байконур, с ее помощью на околоземную орбиту выйдет корабль «Союз МС-14», который доставит на МКС антропоморфного робота Федора (Skybot F-850), а также ряд грузов, трансляция велась на YouTube-канале «Роскосмоса».
Обновлено вчера в 23:39
Происшествия
При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб человек
При пожаре на теплоходе «Петр Чайковский» на Октябрьской набережной в Санкт-Петербурге погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС.
Обновлено в 00:43
Кино
Умерла 79-летняя звезда «Моей прекрасной няни» Александра Назарова
Сообщение о кончине актрисы появилось на сайте театра имени Ермоловой, в котором звезда служила много лет.
Обновлено 20 августа в 17:09
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено 20 августа в 11:03
Авто
Ravon возвращается в Россию и объявляет цены
В компании напомнили, что с мая 2018 года завод GM Uzbekistan остановил поставки автомобилей Ravon в Россию из-за пересмотра ценовой политики, который обусловлен повышением ставок утилизационного сбора, а также проведением масштабной модернизации производственных мощностей предприятия для запуска новых моделей.
Обновлено вчера в 11:08
Общество
В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал»
Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.
Обновлено вчера в 00:32
Кино
Киану Ривз вернется к роли Нео в «Матрице 4»
По последним данным, свое согласие на участие в проекте уже дали Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс (они вернутся к своим ролям Нео и Тринити соответственно), а также режиссёр Лана Вачовски.
Обновлено 20 августа в 22:34
Интернет
Chrome и Firefox запретят властям Казахстана следить за пользователями
Компании Google и Mozilla намерены добавить в свои браузеры Chrome и Firefox функции, которые позволят пользователям из Казахстана избежать слежки со стороны властей.
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
В Челябинской области врач-депутат расстрелял жену
Обновлено вчера в 01:18
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Политика
В МИД РФ прокомментировали возможность возвращения в G8
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможность возвращения российской стороны в G8, передает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено вчера в 06:57
Экономика
России написали сценарий нового экономического кризиса
Насколько обоснован прогноз экспертов Высшей школы экономики До нового кризиса осталось год-полтора, прогнозируют эксперты Высшей школы экономики.
Обновлено 20 августа в 09:26
Музыка
Limp Bizkit даст концерт в Краснодаре
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Польский ресторан назвал украинцев «недолюдьми»
В Польше один из ресторанов отказался принимать граждан Украины на работу, назвав их "недолюдьми". Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.
Обновлено вчера в 19:14
Шоу-бизнес
Квентин Тарантино впервые станет отцом
Американский режиссер Квентин Тарантино в возрасте 56 лет впервые станет отцом, он и его жена Даниэла ждут ребенка, сообщила пара изданию People.
Обновлено вчера в 21:55
Политика
На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»
Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть
Обновлено вчера в 10:16
Театры
Гастрольный план Волковского театра не изменится после смены худрука
Актер и режиссер Сергей Пускепалис ранее занимал пост заместителя художественного руководителя МХАТ имени Горького, 16 августа он стал победителем конкурса концепций развития театра драмы им. Федора Волкова в Ярославле.
Обновлено вчера в 08:50
Транспорт
Аэропорт Южно-Сахалинск планируют сделать всепогодным
Власти Сахалинской области намерены сделать международный аэропорт Южно-Сахалинск (Хомутово) всепогодным.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Саратов вошел в топ-3 городов, из которых жители хотят уехать навсегда
Обновлено вчера в 02:54