Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 16 августа, сократились на 2,7 млн баррелей — до 437,8 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).

Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,7 млн баррелей

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