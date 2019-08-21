Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 2,7 млн баррелейRambler News Service вчера в 10:43
Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 16 августа, сократились на 2,7 млн баррелей — до 437,8 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
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