Энергетика
Нефть «взяла курс» на отметку $61REGNUM 00:12
Аналогичный отчет сегодня, 21 августа, представит минэнерго США. По прогнозам экспертов, ожидается сокращение запасов нефти на 1,33 млн баррелей. Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
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Американский институт нефти API рапортовал о снижении запасов черного золота в США на 3.45 млн баррелей
Profinance.ruвчера в 16:53
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:19, Ашберн
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