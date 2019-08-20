Энергетика

Нефть «взяла курс» на отметку $61REGNUM 00:12

Аналогичный отчет сегодня, 21 августа, представит минэнерго США. По прогнозам экспертов, ожидается сокращение запасов нефти на 1,33 млн баррелей. Сегодня на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется выше психологического уровня $60 за баррель.
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