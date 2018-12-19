Энергетика
Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене на данных о запасах топлива в США. Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей.
Финмаркетвчера в 10:53
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Запасы нефти в США за неделю снизились на 500 тыс. баррелей — до 441,5 млн баррелей
Rambler News Serviceвчера в 10:38
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 00:54, Ашберн
Энергетика
Нефть резко дешевеет после заседания ФРС
Сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики заставили участников рынка усомниться в перспективах роста мировой экономики и спроса на нефть.
Обновлено в 00:39
Энергетика
Госкомпании обяжут перевести автотранспорт на газ
Кому предстоит перейти на газ Вице-премьер Дмитрий Козак поручил профильным ведомствам подготовить директивы, обязывающие госкомпании, в которых России принадлежит более 50% акций, поэтапно закупить автомобили и другую технику, использующую газомоторное топливо, и переоборудовать под него свои автопарки.
Обновлено вчера в 23:30
Энергетика
Впервые с середины августа в России снизились недельные цены на бензин
За период с 11 по 17 декабря потребительские цены на бензин в России упали на 0,1%. Об этом говорится в отчетах Росстата.В течение пяти недель перед этим в ценах на бензин наблюдалась стабильность.
Обновлено вчера в 08:49
Энергетика
США накажут Россию нефтью: падение стоимости барреля обвалит рубль
Крупнейших мировых добытчиков сырья переиграли Соединенные Штаты, которые продолжают ставить новые производственные рекорды, тем самым снижая спрос на энергоресурсы и обваливая их стоимость.
Обновлено вчера в 09:28
Энергетика
Польша подписала очередной контракт на поставки газа из США
Польская энергетическая компания PGNiG (ПГНиГ) заключила очередной контракт на поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) — на этот раз с фирмой Port Arthur LNG, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 08:25
Энергетика
«Газпром энергохолдинг» подождет турбин
«Газпром энергохолдинг» пока не склонен закупать газовые турбины большой мощности в рамках первого залпового отбора проектов модернизации на 2022–2024 годы (ожидается в первой половине 2019 года) вне зависимости от того, кто может стать производителем таких машин — российские компании или локализующие в России мощности иностранные концерны Siemens или GE.
Обновлено вчера в 11:20
Энергетика
«Газпром» ввел новый способ поставок газа в Европу
«Газпром экспорт» создал электронную торговую платформу. Она служит для дополнительных продаж российского газа европейским потребителям.
Обновлено вчера в 18:47
Энергетика
Мечел продлил контракт с китайской Jidong Cement
Группа Мечел продлила еще на один год контракт с китайским партнером - корпорацией Jidong Cement.
Обновлено вчера в 18:56
Энергетика
В Венесуэле бензин стал дешевле кофе
При нынешней деноминации литр бензина стоит до 0,00006 боливара.
Обновлено вчера в 18:48
Энергетика
Австрийская OMV получила 5% в концессии на разработку газа в ОАЭ
Австрийская нефтегазовая компания OMV получила долю в 5% в концессии на разработку крупного газового месторождения Гаша (Ghasha Concession) в ОАЭ.
Обновлено вчера в 07:16
Энергетика
В Югре за год производится 2 млн. тонн нефтепродуктов
2 млн. тонн нефтепродуктов, что произведут из них, отличает глубина переработки до 32%.
Обновлено 18 декабря в 22:31
Энергетика
Газовики пригрозили отключить от снабжения завод «Амурметалл»
Компания «Газпром газораспределение Дальний Восток» с 25 декабря 2018 года планирует ввести полное ограничение газоснабжения предприятию «ТОРЕКС-Хабаровск» (бывший завод «Амурметалл») в связи с неоднократным нарушением сроков оплаты поставленного газа.
Обновлено 18 декабря в 19:39
Энергетика
За 11 месяцев средства Нацфонда Казахстана выросли на 16%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд по курсу на 8 октября), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Обновлено 18 декабря в 23:58
Энергетика
Газовый рынок Турции динамично развивается
В сентябре на спотовом рынке природного газа Турции было совершено сделок на 110 миллионов турецких лир, а на конец ноября этот показатель достиг 700 миллионов турецких лир.
Обновлено вчера в 04:44
Энергетика
Минприроды сообщило о перспективах добычи «Роснефти» в Карском море
Минприроды не ждет в ближайшее время активных работ на месторождении «Роснефти» «Победа» на шельфе Карского моря, сообщил в интервью «Интерфаксу» руководитель ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 07:19