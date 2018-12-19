Нефть эталонных марок активно восстанавливается в цене на данных о запасах топлива в США. Как стало известно в среду из отчета министерства энергетики США, запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократились всего на 497 тыс. баррелей.

Нефть дорожает на данных о запасах топлива в США

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