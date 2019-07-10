с чего всё началось

Нефтяные фьючерсы марки Brent подорожали на 3,3%. Как пишет РБК, это случилось на фоне превзошедших ожидания статистических данных о запасах нефти в США. Так, по данным на 18:55 мск, нефть марки Brent показывала максимум на уровне 66,43 долларов за баррель.

Нефть Brent подорожала из-за данных о запасах в США

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